Stolperfallen der deutschen Sprache – Wo selbst Profis aufpassen müssen

Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit, als mit einem in eine Flüssigkeit getauchten Streifen Lackmuspapier der pH-Wert untersucht wurde, um festzustellen, ob es sich um Säuren oder Basen handelte. Eine Deutschstunde ist keine Chemiestunde, und doch gibt es im übertragenen Sinn auch für unsere Muttersprache eine Art Lackmustest als Kanon bestimmter Ausdrücke, Regeln und Schreibweisen, die man nie falsch machen sollte. Selbst Profis vertippen sich ab und zu und haben Schwierigkeiten, die eigenen Fehler zu finden, aber bei bestimmten Stichwörtern muss jeder aufwachen und wie ein Taxifahrer vor der roten Ampel den Prüfalgorithmus im Gehirn einschalten.

Am häufigsten hakt es beim Gebrauch des Genitivs, zumal allerorten und auf allen Kanälen gerade „der“ Opfer des Hamas-Terrors gedacht wird. Wer „den“ Opfern gedenkt, verweigert den Leidtragenden die Anteilnahme in korrekter Sprache. Ich habe den Eindruck, dass ich eine Volksinitiative „Pro Genitiv“ gründen und sogar zu einer Demonstration aufrufen sollte, wobei mit einer Gegendemonstration für den Dativ nicht zu rechnen wäre. Man könnte allerdings auch zu dem Schluss kommen, dass es nun genug sei mit dem ständigen Aufenthalt im 2. Fall. Bereits die erste Folge (von zusammen 1005) meiner „Deutschstunde“ trug den ironischen Titel „Wir gedenken ‚dem‘ Genitiv“, und bekanntlich hat ein Kollege mit dem Warnruf, der Dativ sei „dem Genitiv sein Tod“, Auflagenrekorde erzielt.

Doch während ich den Sprachalarm gerade eine Stufe zurückschalten wollte, hörte ich im Autoradio, wie der Nachrichtensprecher uns mitteilte, Papst Franziskus habe „den“ Opfern von Krieg und Gewalt in aller Welt gedacht. In diesem Augenblick gedachte ich „meiner“ Rundfunkgebühren, beschloss den jahrzehntelangen Kampf aufzugeben und ein weißes Fähnchen in den Rücken des Grammatik-Dudens zu stecken.

Die Sprache unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen, schrieb ich vor einer Woche an dieser Stelle. Dabei gibt es gewisse Parameter der Rede und Schrift, auf die man achten sollte und die den Unterschied zum Kiez-Jargon ausmachen. Das Gedenken im Genitiv gehört dazu. Es heißt zum Beispiel im März „dieses Jahres“, obwohl sich „diesen Jahres“ wie eine Epidemie selbst unter preisgekrönten Fernsehschaffenden ausgebreitet hat.

Die Erde ist nur scheinbar eine Scheibe

Man sollte auch zwischen „scheinbar“ und „anscheinend“ unterscheiden können. Die Erde ist nur scheinbar eine Scheibe (es hat den Anschein, trifft aber nicht zu), wenn auch anscheinend (der Beobachtung nach) viele Leute daran glauben. Das „Gleiche“ ist nicht „dasselbe“. Etwas flapsig ausgedrückt: Das Gleiche ist stets mehrmals vorhanden, dasselbe jedoch nur einmal. Wenn Hans und Fritz das gleiche Steak essen, dann haben sie vom Kellner jeder einen Teller mit je einem vergleichbaren Steak bekommen, wenn sie aber dasselbe Steak äßen, dann stritten sie sich um ein und dasselbe Stück Fleisch auf einem einzigen Teller – jeder abwechselnd einen Happen.

Die Vergleichspartikeln „wie“ und „als“ dürfen nicht verwechselt werden, werden es aber häufig: größer als, so groß wie. Hans ist „größer als“ Fritz, Fritz ist „so groß wie“ Paul. Die Verschmelzung von Präposition und Artikel steht ohne (!) Apostroph: fürs Erste, fürs Kind (nicht: für’s), aufs Beste, ins Ungewisse.

Warm stehen unter den meisten Briefen die „Grüsse“ mit „ss“?

Es heißt jetzt „aus aller Herren Länder“ (ohne -n), und das „Entgelt“ hat zwar etwas mit dem Geld zu tun, kommt aber von „entgelten“ und schreibt sich deshalb mit „t“. Es steht „wegen Problemen“ (Dativ), aber „wegen schwerer Probleme“ (Genitiv). Die Präposition „nahe“ fordert den Dativ: „nahe dem“ Bahnhof. Im Norden sagt man „zu Ostern“, im Süden „an Ostern“, und im evangelischen Norden und Osten wird der sechste Wochentag „Sonnabend“ genannt – selbst wenn die „Tagesschau“ eingeknickt ist. Die Abkürzung heißt für beide Formen „Sa“.

Ich freue mich über jede Post und korrigiere darin nicht mit roter Tinte herum. Aber eine Frage habe ich doch: Warum stehen unter den meisten Briefen die „Grüsse“ mit „ss“? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort: Grüße wurden, werden und sollen auch weiterhin stets mit Eszett geschrieben werden. Ganz bestimmt!