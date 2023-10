Kasupke sagt...

Warn Se schon mal uffm Teufelsberch im Jrunewald? Det is so eena der Orte, wo sich Berlina Jeschichte spiejelt. Nachm Krieg in die Höhe jewachsen, entstanden aus den Trümmern der zabombten Stadt. Ne Zeitlang jab‘s da ne richtije Skipiste mit Lift und ne Rodelbahn. Im Kalten Krieg ham die Amis ne Abhörstation uffjebaut, um den Funkvakehr der Russen abzuhörn - daher die markanten weißen Kuppeln. Is lange her. Jetzt toben sich in den vafallenen Jebäuden Jraffitti-Sprayer aus, aba mit tollen Kunstwerken. Det is allemal bessa, als die sinnlosen Schmierereien an Fassaden und U-Bahnwagen.