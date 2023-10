Kasupke sagt...

Ick hoffe, Sie ham die Zeitumstellung alle jemeistat und dran jedacht, die Uhr ne Stunde zurückzustellen. Und nich etwa vorzustellen, sonst komm se sojar zwee Stunden zu früh zu Schwiejamuttas Kaffetafel. Meene treuen Lesa wissen: Ick finde die Zeitumstellung übaflüssich. Schafft nur Nachteile, könnte meinetwejen sofort abjeschafft wern. Ick weeß jar nich, warum sich die intanationale Politik da so schwer tut. Und bei der Jelejenheit könnten ooch gleich diese blöden Laubbläsa abjeschafft wern. Und vaboten bis in alle Ewichkeit. Die Dinga fabrizieren nur unnötijen Krach, sind noch übaflüssija als die Zeitumstellung und stehn uff der Hitliste „Wat am Herbst allet nervt“ janz weit oben. So sinnvoll wie Koppschmerzen – die se selba vaursachen.

