Kasupke sagt...

Heute Abend könnwa alle mal den Mond anheulen, nee, ankieken. Det soll nämlich ne Mondfinstanis jeben, alladings bloß ne partielle. Und ooch die kann man nur sehn, wenn der Himmel nich so bewölkt is wie jestan. Na ick bin ma jespannt, ob‘s nich am Ende heeßt: wie Se sehn, sehn Se nüscht! Bis Mittanacht uffbleiben passt aba sowieso janz jut, heute Nacht wern nämlich die Uhren umjestellt - zurück uff Wintazeit. Also kriejen wa ne Stunde jeschenkt und können länga schlafen. Ick würd‘ trotzdem jern druff vazichten, denn dann isset nachmittachs noch früha dunkel. Und die Zeiten sind eh schon trübe jenuch.

kasupke@morgenpost.de