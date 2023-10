Deutschkenntnisse Was bei der Sprachförderung an Berlins Schulen fehlt

Berlin. Die Zahl ist erschreckend: 80 Prozent der Berliner Kinder, die vor ihrer Einschulung keine Kita besucht haben, können nicht richtig Deutsch. Zwar ist für sie auch heute schon eine Sprachförderung in einer Kita oder einer anderen Einrichtung vorgesehen – aber umgesetzt wird das bislang eher halbherzig. Leider. Denn von den 1225 Kindern, bei denen im vergangenen Jahr ein Förderbedarf festgestellt worden ist, ist nur ein Bruchteil tatsächlich in einer Kita gelandet, um Defizite vor Schulbeginn auszugleichen.

Die Folgen davon sind fatal: Kinder, die bei ihrer Einschulung über unzureichende Sprachkenntnisse verfügen, haben kaum Chancen, in der Schule mitzukommen. Sie sind vom ersten Schultag an im Nachteil. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Senat das Thema ernsthaft anpackt und diese Kinder 18 Monate vor ihrer Einschulung intensiv mit 35 Stunden in der Woche sprachlich fördern will. Zur Not, wenn die Eltern nicht mitziehen, auch durch Bußgeld.

Kitas am Rande ihrer Möglichkeiten

Nicht vergessen werden sollten in diesem Zusammenhang aber die Kitas, die diese Förderung umsetzen müssen. Schon jetzt sind etliche Einrichtungen am Rande ihrer Möglichkeiten. Der Fachkräftemangel macht ihnen zu schaffen, oft betreut eine Erzieherin zu viele Kinder, weil krankheitsbedingt jemand ausgefallen ist.

In diesen Fällen ist der Aufenthalt in der Kita dann nur noch eine Aufbewahrung. Um Kinder gezielt sprachlich zu fördern, brauchen die Erzieherinnen und Erzieher vor allem Zeit. Es muss genug Personal vorhanden sein, damit es die Möglichkeit gibt, Kinder auch einmal einzeln anzusprechen, intensiv auf sie einzugehen. Nur dann hat Sprachförderung einen Sinn.