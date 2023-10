Kasupke sagt...

Alarmstufe orange: Kürbisköppe wohin man kiekt und dazu alla möglicha albana Gruselkram: det Halloween-Fieba is ma wieda ausjebrochen. Also ick kann damit nüscht anfangen, nur zu nem leckeren Kürbiscreme-Süppchen sag ick nich nein. Ansonsten fänd ick det viel bessa, am Reformationstach Martin Luther zu feian. Seine 95 Thesen lassen sich bloß nich so jut vamarkten wie Kürbisquatsch. Dabei hätte der jroße Reformator ooch für unsere heutijen Weltuntajangspropheten vonna „Letzten Jeneration“ die richtije Antwort parat: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Ick sage nur: Luther for future!

