Wie Kai Wegner ganz nebenbei eine Revolution ausrief

Berlin. Im öffentlichen Dienst herrscht schon lange eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Oben stehen Behörden und Institutionen, die mit festangestellten, quasi unkündbaren und tariflich besoldeten Mitarbeitern fest dazu gehören. Darunter strampeln sich all jene ab, die im Auftrag des Senats oder der Bezirke die konkrete Arbeit leisten, in Jugendprojekten, als Sozialarbeiter, in der Kultur, in der Bildung oder der Gesundheitsversorgung.

Die Beschäftigten sind bei freien Trägern angestellt, werden in der Regel schlechter bezahlt als die Kollegen in der oberen Etage und müssen stets bangen, ob ihr Projekt auch im nächsten Haushalt wieder mit Zuwendungen bedacht wird. Zuwendungen seien ein Gnadenrecht, sagen sie in der Szene.

Für staatliche Stellen sind freie Träger eine flexible Einsatzreserve

Hinter der kurzfristigen Finanzierung steckt die Idee des Wettbewerbs. Neue Ideen sind gefordert, sollen ausprobiert und auch wieder verworfen werden können. Freie Träger bestellen für den Staat das Experimentierfeld und sind zudem zur Stelle, wenn es etwa darum geht, in wenigen Tagen eine neue Unterkunft für Geflüchtete an den Start zu bringen. Ohne freie Träger wäre der deutsche Sozialstaat nicht zu denken.

Für große Sozialunternehmen ist das verkraftbar. Sie sind in der Lage, Beschäftigte in andere Bereiche zu versetzen, wenn es an einer Stelle nicht weitergeht. Sie haben die Verwaltungsstrukturen, um den Papierkrieg mit einer Kontrollbürokratie zu bestreiten, die über jeden ausgegebenen Euro Steuergeld Rechenschaft fordert.

Politik hat Angst vor einem zweiten „Maserati-Harry“

Tief sitzt in Politik und Verwaltung die Angst vor einem zweiten „Maserati-Harry“. Vor Jahren war ein damals in der Obdachlosenhilfe sehr aktiver Träger aufgefallen, weil der Chef sich eine italienische Luxuskarosse als Dienstwagen leistete.

Dieses Misstrauen kontrastiert mit der hohen Anforderung an die Flexibilität der Träger. Wenn der Senat nach den Silvesterkrawallen entscheidet, kurzfristig mehr als 100 Millionen Euro gegen Jugendgewalt zu verteilen, sind es die vielen Vereine und gemeinnützigen GmbHs, die schnell Personal besorgen, Beratungsstellen aufbauen, Bildungsprojekte konzipieren sollen.

Jugendgewalt ist ein langfristiges Problem, das langfristig bekämpft werden soll

Wobei die Jugendgewalt ein Beispiel dafür ist, wie die Aufregungskurve der Politik langfristigen Problemen nicht immer angepasst ist. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat das diese Woche eingeräumt. Nach dem dritten Gipfeltreffen stellte er fest, dass Jugendgewalt ja kein neues Phänomen sei. Folgerichtig machte Wegner deutlich, dass es sich beim Einsatz dagegen um einen „Marathonlauf“ handele.

Weil es auf der extremen Langstrecke eben nicht mit kurzen Zwischensprints getan ist, sollten auch die Projekte gegen Jugendgewalt langfristiger angelegt sein. Man brauche „stärkere Verlässlichkeit“, sagte Wegner, Projekte sollten „nicht immer nur jahresfinanziert“ sein. Gute Initiativen sollten verstetigt werden, die Träger Planungssicherheit bekommen. Das wäre eine Revolution.

Gerade in Wegners CDU gibt es viele Bedenken gegen freie Projekte

In den Bezirken und bei den Trägern, die schon lange auf eine stärkere Regelfinanzierung und weniger „Modelprojektitis“ drängen, sind Wegners Worte positiv aufgenommen worden. Widerstände muss Wegner eher in seiner CDU befürchten. Hier blicken Abgeordnete mit Skepsis auf die bunte und oft kleinteilige Projektszene. Die Leute dort stammen oft aus Selbsthilfestrukturen, ticken politisch mehrheitlich links-grün und sehen sich dem Argwohn ausgesetzt, mit Staatsknete sich selber zu alimentieren und für die eigentlichen Zielgruppen wenig zu erreichen.

Der Wegner-Senat hatte in seinem Haushaltsplanentwurf noch viele Gesundheits-, Sozial- und Demokratieprojekte ohne wirkliche inhaltliche Begründung drastisch gekürzt, ehe die Koalitionsfraktionen im Abgeordnetenhaus viele Einsparungen zurückholten. In den nächsten Jahren wird Wegner seinen neuen Kurs im Umgang mit den freien Trägern vorbereiten müssen. Denn für den nächsten Doppelhaushalt 2025/26 stehen drastische Einsparungen an. Und in der Regel sind es die Zuwendungen an freie Träger, die sich am leichtesten streichen lassen.