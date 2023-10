Kasupke sagt...

Keen Tach vajeht ohne Mord und Totschlach in Berlin. Und ständich les ick von Messastechereien - fürchtalich! Wat sind det bloß für Typen, die mit nem Messa inna Tasche rumloofen? Da wird eenem ja Angst und Bange. Furchtlos dajejen der 78-jährije, der zwee Trickbetrüjerinnen rinjeleecht hat. Die ham ihm am Telefon ne hanebüchene Jeschichte uffjetischt und Jeld valangt. Zur Übajabe hatta aba ne dicke Bibel statt der jefordaten Jeldsumme mitjebracht. Nu stehn die „Damen“ vor Jericht und wern hoffentlich zu ner saftijen Strafe vaknackt. Det is ne janz üble Masche mit diesen Schock-Telefonanrufen vor allem bei älteren Menschen. Jut det die Betrüja da mal an den Falschen jeraten sind!