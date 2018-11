Berlin. Zwei 15-Jährige haben in Berlin-Mitte einen Paketboten zu Boden gerungen und ihm ein Paket gestohlen. Der 43-Jährige blieb bei dem Überfall am Samstagnachmittag vor einem Hauseingang in der Hussitenstraße unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Jugendlichen konnten demnach zunächst fliehen.

Herbeigerufene Polizisten suchten die Umgebung ab und nahmen in der nahe gelegenen Gartenstraße zwei Verdächtige fest. Die Beute fanden sie in der Nähe und stellten sie sicher.

( dpa )