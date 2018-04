Mann versetzt Passanten am Hauptbahnhof Kopfstöße

Bundespolizisten haben am Donnerstagnachmittag in der Invalidenstraße einen Obdachlosen festgenommen. Der Mann hatte gegen 16 Uhr eine Reisende im Hautbahnhof belästigt und ihr seinen Rucksack gegen das Bein geschlagen. Als die Frau ihn zur Rede stellte, versetzte ihr der Wohnungslose einen Kopfstoß.

Die in Berlin lebende Israelin alarmierte die Bundespolizei. Wenige Minuten später nahmen Einsatzkräfte der Polizei Berlin den gesuchten Mann in unmittelbarer Bahnhofsnähe, in der Invalidenstraße fest. Dort hatte er in gleicher Weise einen Passanten mittels Kopfstoß angegriffen.