Unfall in Spandau Taxi kracht in haltenden Renault, Fahrer flüchtet zu Fuß

Berlin. An der Wilhelmstraße in Spandau ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Taxi außer Dienst auf einen Renault aufgefahren. Die Fahrerin hatte in zweiter Reihe gehalten, um Insassen aussteigen zu lassen. Der Renault wurde auf zwei parkende Autos geschoben, die Fahrerin leicht verletzt.

Der Unfallfahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber wenig später in der Nähe des Unfallorts festgenommen werden. Im Kofferraum des Wagens fanden Polizisten das abmontierte Taxischild.

( BM )