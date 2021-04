Liveblog: Franziska Giffey als Spitzenkandidatin nominiert

Die Berliner Linkspartei, die Grünen und die SPD läuten am Sonnabend mit ihren Parteitagen den Wahlkampf ein. Alle Infos im Livblog.

Berlin. Die drei Berliner Regierungsparteien SPD, Grüne und Linke läuten an diesem Wochenende mit ihren Parteitagen den Wahlkampf ein. Am 26. September finden die Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus statt.

11.27 Uhr: Der SPD-Landesparteitag hat ohne Gegenstimmen Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhaus nominiert. Giffey nahm die Wahl an. "Jetzt haben wir gesagt, was wir wollen. Jetzt geht es ans Arbeiten", sagte die Spitzenkandidatin. Als symbolische Wahlkampfzentrale will die SPD ein "rotes Gartenhaus" eröffnen. Dafür bekam die erklärte Gartenfreundin Giffey von Raed Saleh den Schlüssel.

11.22 Uhr: Franziska Giffey verspricht ein Zukunftsprogramm für Berlin. "Wir werden uns kümmern um die Wirtschaftsunternehmen, die besonders betroffen sind", sagte Giffey. Die Stadt habe viel mehr als nur Start-Ups, sondern auch Handwerk, Gewerbe und Industriearbeitsplätze. Sie kündigte auch Bundeshilfe für ein Aufholprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien nach der Corona-Krise an.

Giffey bekräftigte den Führungsanspruch der SPD: "Wir wollen stärkste Kraft werden", rief die Noch-Bundesministerin. das solle gelingen mit einer "Politik, die guckt, was möglich ist, auf Menschen höre und nicht vom Schreibtisch aus agiere. "Wir wollen Berlin voranbringen mit Leidenschaft und Geschlossenheit, mit Zuversicht und guter Laune, aber auch mit Berliner Schnauze und Herz."

11.19 Uhr: "Ich werde den Wohnungsneubau zur Chefinnensache machen", verspricht Franziska Giffey. Der Mietendeckel habe gezeigt, dass Landesgesetzgebung an ihre Grenzen komme. "Aber das bezahlbare Wohnen ist die große Soziale Frage unserer Zeit", sagte die Bundesfamilienministerin. Sie wolle keine Stadt, wo "Reiche in der Innenstadt leben und die anderen in den Außenbezirken".

Ohne Wohnungsneubau werde das nicht gelingen. In ihrem Wahlprogramm formuliere die SPD 200.000 neue Wohnungen bis 2030 als Ziel. Das sei nur gemeinsam mit privaten Unternehmen zu erreichen. Aber es müsse Regeln geben, so die Sozialdemokratin. Spekulanten werde man aber nicht "gewähren lassen, sondern ihnen den Kampf ansagen". Man werde den Anteil städtischer Wohnungen erhöhen. "Durch Ankauf, nicht durch Enteignungen", sagte Giffey mit Blick auf das laufende Volksbegehren zur Enteignung von großen Wohnungskonzernen. Sie wollen einen Runden Tisch für ein Miteinander in der Wohnungspolitik. Man müsse denen Grenzen vorgeben, die "die auf Wucher und Ausbeutung setzen", aber den anderen die Hand reichen.

11.06 Uhr: Bei den Grünen hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert - nicht aber, dass Parteitage mit Verspätung beginnen. Die Delegiertenkonferenz sollte um 11 Uhr starten. Daraus wurde aber nichts, die Delegierten trudeln erst noch im Hotel Moa in Moabit ein.

10.54 Uhr: Zum Auftakt ihrer Rede hielt Franziska Giffey ein BVG-Schülerticket hoch. "Das habe ich mir von meinem Sohn ausgeliehen", sagte sie. Davon gebe es 330.000 in der Stadt, so die Familienministerin. Das Ticket sei ein Zeichen für sozialdemokratische Politik.

"Wir haben entschieden, dass sich unsere Kinder sich frei bewegen können sollen in der Stadt und nicht überlegen müssen, ob sie sich das leisten können", sagte Giffey. Ihr Sohn habe gesagt, das habe die BVG gemacht. "Nein", rief Giffey, "das war die SPD".

"Wir müssen öfter sagen: Das war die SPD und es macht einen Unterschied, ob die Sozialdemokratie regiert oder nicht", so die Landesvorsitzende: "Wir wollen diese Stadt auch weiter gestalten. Das ist unser Anspruch."

10.33 Uhr: Die Sozialdemokraten an den Computerbildschirmen haben ihre erste Online-Abstimmung bewältigt. 236 Delegierte stimmten für die Tagesordnung. Das System funktioniert also. Die offizielle Wahl der Bundestagskandidaten wird am Nachmittag ebenfalls online erfolgen, muss aber später mit einer Briefwahl offiziell bestätigt werden.

10.31 Uhr: Die Linke hat seit dem Oktober vergangenen Jahres in mehreren Themen-Workshops zusammen mit der Parteibasis ihr Wahlprogramm erarbeitet. Dennoch wurden für dieses Wochenende 200 Änderungsanträge eingereicht. 160 davon konnten im Vorfeld ausgeräumt werden, 40 werden auf dem Parteitag bis zum Mittag abgearbeitet.

Aktuell werden Anträge zur Bildung diskutiert, unter anderem geht es um variable Prüfungen und mehr Lehrer für die Schulen.

10.28 Uhr: Die SPD will Salehs Ko-Landesvorsitzende Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahlen ausrufen. Formal gibt es diese Position zwar nicht, weil die SPD anders als etwa wie Linken und die Grünen keine Landesliste aufstellt, die die Bürgermeisterinnen-Kandidatin anführen könnte. Sie wird nur in ihrem Bezirk Neukölln ganz oben auf den Wahlzetteln stehen.

Nach der Krönungsmesse für die Hoffnungsträgerin Giffey wird das Wahlprogramm beschlossen. “Wir haben die Spitzenkandidatin, die zu diesem Programm passt”, sagte Saleh. Sie brenne für Berlin, höre den Menschen zu und sei tatkräftig. Die nächsten Jahre würden “knüppelhart”. Da brauche man eine Person an der Spitze die das Zeug habe, “das zu schaffen”, sagte Saleh: "Franziska und ich sind entschlossen, mit euch gemeinsam das Ding zu holen."

Am Nachmittag folgt in einer formal neuen Veranstaltung, der Landesvertreterversammlung, die Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl. Hier wird erwartet, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller Platz eins bekommt.

10.20 Uhr: Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Raed Saleh hat mit Attacken auf die CDU den Landesparteitag der Berliner Sozialdemokraten eröffnet. Dem CDU-Landeschef Kai Wegner warf Saleh vor, in der Mietenpolitik Lobby-Interessen zu vertreten und den Mieterschutz zu vernachlässigen: “Die Berliner merken sich so was”, sagte Saleh.

Saleh kündigte an, die SPD werde weiter das Ziel eines Mietendeckels verfolgen, wenn auch jetzt auf Bundesebene. Er warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft in Berlin. Er erinnerte an die “gute Regierungszeit” von Klaus Wowereit und daran, wie Berlin 2015 die Flüchtlinge aufgenommen habe. “Darauf bin ich stolz.”

Delegierte sind im Tagungssaal im Neuköllner Estrel Hotel nicht zugelassen, der Parteitag findet nur online statt. Auf der Rückseite von Salehs Sprechzettel prangte ein großes rotes Herz, nach dem SPD-Wahlkampfmotto “Herzenssache Berlin”.

10.03 Uhr: Während die SPD einen reinen Digital-Parteitag abhält, finden die Veranstaltungen von Grünen und Linken in Präsenz statt. Dafür gelten strenge Hygienevorschriften, unter anderem mit einer Test- und Maskenpflicht und Abstandsregeln.

SPD und Linke beschließen zunächst ihr Wahlprogramm, bevor die Kandidaten für das Abgeordnetenhaus (Linke) und den Bundestag (SPD) gewählt werden. Die Grünen ergänzen lediglich nach dem Scheitern des Mietendeckels ihr Wahlprogramm und wählen ihre Landesliste.

Den Auftakt machte bereits am Freitagnachmittag die Linke. Der designierte Spitzenkandidat und aktuelle Kultursenator Klaus Lederer schwor seine Partei auf die anstehenden Monate ein. Die Linke will mit Mieter- und Klimaschutz bei den Wählern punkten. Das Scheitern des Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht bedeute nicht das Ende der Idee der Mietenbegrenzung. Die Linke fordert die Bundesregierung auf, entsprechende Regelungen zu beschließen oder den Ländern zu ermöglichen, die Mieten zu deckeln. "Wohnen ist ein Grund- und Menschenrecht", sagte Lederer.