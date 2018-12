Einschulungsuntersuchung online möglich

Treptow-Köpenick ist damit der fünfte Bezirk, wo die Anmeldung per Internet vorgenommen werden kann. Freischaltung erfolgt in wenigen Monaten.

Die schulärztliche Untersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben - und Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes in der Schule. Die Einschulungsuntersuchung beinhaltet eine körperliche Untersuchung und einen Hör- und Sehtest. Die Terminvergabe für diesen Gesundheitscheck vergibt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes. Und da fängt das Problem häufig an - die Telefonleitungen sind besetzt oder niemand hebt ab. Das soll sich ändern. In den nächsten Monaten des neuen Jahres soll die Anmeldung auch online möglich sein, versichert Bürgermeister Oliver Igel (SPD). Damit wäre Treptow-Köpenick der fünfte Bezirk, wo dies möglich ist. Die Online-Anmeldung ist bereits in Pankow, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Charlottenburg-Wilmersdorf möglich.