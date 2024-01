Berlin. Die Planungen für das Gebiet haben einen jahrelangen Vorlauf. Seit Anfang der 1990er-Jahre liegt der Güterbahnhof weitgehend brach.

Die Planungen für Köpenicks neues Stadtquartier auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs, zwischen S-Bahnhof Köpenick und S-Bahnhof Hirschgarten, sind ein gutes Stück vorangekommen. Im Mai dieses Jahres soll der erste Bebauungsplan für ein rund drei Hektar großes Teilgebiet beschlossen werden, nannte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Montag die nächste Etappe. Dabei geht es um das Areal des ehemaligen Gaswerks nördlich des Stellingdamms.

Der vorgestellte Bebauungsplan 9-80 ist der erste B-Plan im insgesamt 36 Hektar großen Entwicklungsbereich, der festgesetzt wird. Grundlage für den Teilbereich ist ein städtebaulicher Entwurf des Planungsteams „ADEPT & Karres en Brands“ mit „PGT Umwelt und Verkehr“, den eine Jury im Sommer 2023 zur Planungsgrundlage ausgewählt hatte. Das Konzept sieht die Entwicklung eines Quartiers mit rund 1800 Wohnungen für 4000 Menschen vor.

Zudem sind zwei Grundschulen, eine Integrierte Sekundarschule, mehrere Kitas, eine Volkshochschule, eine Musikhochschule, eine Bibliothek sowie weitere Einrichtungen des Gemeinbedarfs geplant.

Güterbahnhof Köpenick: Quartierstreff in denkmalgeschützten Backsteinbauten

Im nördlichen Zipfel neben der Siedlung Elsengrund soll de neue Schul- und Quartiersstandort entstehen. © Berlin | Babette Ackermann-Reiche

Manfred Kühne, Leiter der Abteilung Städtebau und Projekte bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, stellte am Monat im Berliner Abgeordnetenhaus die Details für das Areal des ehemaligen Gaswerks am Stellingdamm im Norden des Entwicklungsgebietes vor.

Demnach soll auf dem früheren Gaswerkgelände zwischen Stellingdamm, Hirtestraße, Janitzkystraße und Wolfsgartenstraße eine der dreizügigen Grundschule mit 436 Plätzen. Läuft alles wie geplant, kann mit dem Bau der Grundschule noch in diesem Jahr begonnen werden. Das viergeschossige Schulgebäude soll in Typenbauweise errichtet werden, sodass bereits ein Jahr später die Schule in Betrieb genommen werden könnte.

Neben der Grundschule soll auf dem Areal ein „Gemeinbedarfsstandort mit kulturellen und sozialen Einrichtungen geschaffen werden“, sagte Kühne. Die denkmalgeschützten Gebäude aus rotem Backstein, darunter etwa das Uhren- und Reglerhaus und das Ofenhaus, sollen so zum „Quartierstreffpunkt“ entwickelt werden.

Blick auf das denkmalgeschützte Ofenhaus auf dem früheren Gaswerkgelände. © Katrin Lange | Katrin Lange

Am östlichen Rand soll ein verkehrsberuhigter Bereich als zusätzliche Erschließung für die Schule dienen. Die angrenzende Kanalbetriebsstelle soll nach Angaben Kühnes „bestandsorientiert gesichert“ werden. Zudem soll eine 1,5 Meter hohe Lärmschutzwand das angrenzende Wohngebiet vor Lärmemissionen schützen.

Güterbahnhof seit Anfang der 1990er ohne Nutzung

Die Planungen für das Gebiet haben einen jahrelangen Vorlauf. Seit Anfang der 1990er-Jahre liegt der Güterbahnhof weitgehend brach. Ende 2019 beschloss der Berliner Senat schließlich die städtebauliche Entwicklung des ausgedienten Bahnhofsgeländes. Das neue Quartier erstreckt sich auf einer Länge von zwei Kilometern von Ost nach West zwischen den Bahnhöfen Köpenick und Hirschgarten.

Mit dem neuen Quartier soll auch die Teilung Köpenicks durch die Bahntrasse aufgehoben und die umliegenden Quartiere somit insgesamt aufgewertet werden. Die beiden Seiten des Bahnhofs Köpenick sollen dabei durch ein Netz öffentlicher Räume nahtlos verbunden werden. Der sogenannte „Deichpark“ südlich der Bahnlinie soll die Fußgänger- und Fahrradströme zu den beiden Zugängen und integrierten Bahnhofseinrichtungen wie Fahrradabstellplätze, Kiss-and-Ride-Anlagen in die Parkstruktur lenken. „Der Zugang zum Bahnhof wird so zu einem Spaziergang im Park“, beschreibt das Planungsteam aus „ADEPT & Karres en Brands“ und „PGT Umwelt und Verkehr“, wie der Deichpark als wichtigste Grünfläche und zentraler öffentlicher Raum entwickelt werden soll.

Mehr zum Thema

Info-Veranstaltung für Interessierte und Anwohner

Interessierte Bürgerinnen und Bürger lädt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dazu ein, sich am Dienstag, dem 23. Januar 2024, über das Gesamtprojekt zu informieren. Präsentiert wird der aktuelle Überarbeitungsstand des im Werkstattverfahren ausgewählten Konzepts und der Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans.

„Ihre Hinweise sind entscheidend für die weitere Planerstellung. Diskutieren Sie den Entwurf mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und dem Planungsteam ADEPT & Karres en Brands mit PGT Umwelt & Verkehr“, heißt es in der Einladung weiter. Um Anmeldung bis zum 19.01.2024 unter Gueterbahnhof.koepenick@senstadt.berlin.de wird gebeten.

Die Veranstaltung wird auch per Livestream mit Online-Chat übertragen.

Zudem wird der aktuelle Planungsstand vom 22.01. bis zum 03.02.2024 im Forum Köpenick ausgestellt. In der Ausstellung oder online über mein.berlin.de können Interessierte ebenfalls ihre Meinung und Anregungen zu dem Großprojekt im Südosten Berlins abgeben.