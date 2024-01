Berlin. Mit einem Schwimmfest wird am Sonntag die Kleine Schwimmhalle Wuhlheide wiedereröffnet. Warum die Sanierung ein Jahr länger dauerte.

Das Wasser sprudelt endlich wieder im Becken. Die Umkleidekabinen und das Foyer erstrahlen in neuem Glanz. Am Freitagvormittag haben die Berliner Bäder-Betriebe erstmals wieder die Kleine Schwimmhalle Wuhlheide geöffnet. Während zunächst nur Journalisten und Fotografen einen Blick in die neuen Räume werfen durften, werden ab Sonntag auch wieder Badegäste empfangen.