Berlin. Über Jahrzehnte stand das Eierhäuschen leer. Im Frühjahr eröffnet es mit großen Plänen. Der Turm hat allerdings seinen Zweck verloren.

Rund 30 Jahre moderte das Eierhäuschen neben dem Spreepark vor sich hin. Das Dach war verfallen, das Holz morsch, illegale Besucher hatten viel zerstört und Müll zurückgelassen. Nun erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Das Ausflugsziel an der Spree kehrt nach vierjähriger denkmalgerechter Sanierung als nachhaltiger Gastronomiestandort mit Biergarten, Restaurant und Kunststandort zurück. Im Frühjahr 2024 wird das Eierhäuschen als erster Teilbereich des künftigen Spreeparks vollständig in Betrieb genommen. Die Kosten für die Sanierung der einstigen Ausflugsgaststätte: rund 16,3 Millionen Euro Landesmittel.