Sie fauchen, schnauben, brüllen – die täuschend echt wirkenden Dinosaurier in der „Jurassic World“. Ab dem 1. Dezember macht die der Filmreihe „Jurassic Park“ nachempfundene Ausstellung Station in den Rathenau-Hallen in Berlin. Dabei macht sie aus der Faszination für die Urzeittiere eine kinotaugliche Vorstellung.

Der Rundgang durch die 2500 Quadratmeter große Ausstellung startet mit dem Übersetzen einer nachgebauten Fähre auf die „Isla Nublar“, dem Reservat der nachgezüchteten Dinosaurier. Nach einem kurzen Moment ist das Ufer erreicht, eine Rangerin mit khakifarbenem Hemd und Walkie-Talkie öffnet Besucherinnen und Besuchern das Tor in eine andere Welt, in der zwischen Palmen sogleich ein lebensgroßer Brachiosaurus seinen Kopf emporhebt.

Berlin: Ausstellung entführt in die Welt von „Jurassic Park“

Ein Monitor auf der gegenüberliegenden Seite des Geheges verrät beeindruckende Fakten des sanften Riesen. Mit rund 22 Metern von Kopf bis Schwanzspitze ist der Dinosaurier eines der größten Landtiere der Erdgeschichte. 56 Tonnen schwer, braucht er umgerechnet 500 Salate am Tag, um sein Gewicht zu halten. Es geht vorbei an dem Laderaum eines bedenklich schwankenden Transporters. Dort hebt ein zwar ungleich kleinerer Stygimoloch seinen behornten Kopf empor, trampelt und faucht dabei jedoch aggressiv. Die Gefangenschaft gefällt dem jungen Dino offenbar nicht.

Im Labor sind sich leicht bewegende Saurierbabys im Brutkasten zu sehen. © DAVIDS/Michael Ukas | DAVIDS/Michael Ukas

Im nachgebauten „Hammond Creation Lab“ beginnt das Saurierleben hingegen klein und süß. Neben Eiern in einem Brutkasten sind wenige Tage alte Baby-Urzeittiere zu sehen. Immer wieder laufen Ranger mit Jungtieren durch die Ausstellung, die sich lebensecht bewegen, die jungen und alten Besucher anschauen und sich mitunter streicheln lassen. Darunter Ankylosaurus „Bumpy“ aus der Zeichentrickserie „Jurassic World: Neue Abenteuer“. Platz für Fotomomente ist also genug. Und wem das noch nicht reicht, der kann vor Ort mit dem Smartphone-Spiel „Jurassic World Alive“ noch eine Ebene tiefer in die Hochzeit der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren eintauchen.

Spannung in den Rathenau-Hallen steigt von Raum zu Raum

Danach steigert sich die Spannung von Raum zu Raum. Fans von „Jurassic Park“ erkennen sofort die Velociraptoren „Echo“, „Delta“ und „Charlie“, deren Köpfe von stählernen Maulkörben gehalten werden. Einzig „Blue“ fehlt. Ein Countdown-Timer zeigt die Zeit an, bis der Einlass zur Dompteurs-Show im nächsten Raum beginnt. Geschützt von einem mit 10.000 Volt gesicherten Zaun können die Zuschauer dort verfolgen, wie ein todesmutiger Ranger den Raptor aus seinem Käfig holt und in einem nur schwach beleuchteten Gehege zu zähmen versucht.

„Bumpy“ lässt sich auf dem Arm einer Rangerin streicheln. Bekannt ist der junge Ankylosaurus aus der Zeichentrickserie „Jurassic World“. © DAVIDS/Michael Ukas | DAVIDS/Michael Ukas

Dass Dinosaurier bei aller Wissenschaft und hoher Sicherheitsvorkehrungen aber auch unberechenbare Wildtiere sind, die sich nur ungern in Gefangenschaft halten lassen, wird in einem der weiteren Räume klar deutlich, in denen rote Warnlampen blinken, eine Sirene schrillt und Ranger auf deutlich und bestimmt auf Anweisungen an die Besucher geben, die sicheres Verlassen des Geländes garantieren sollen, während ein bedrohliches Fauchen immer näher kommt.

Ranger und originalgetreue Dinosaurier bieten filmreife Vorstellung

Die aufwendig gestalteten und sich realistisch bewegenden Dinosaurier in den Rathenau-Hallen in Treptow-Köpenick vermögen nicht nur junge Besucher, sondern auch Erwachsene und Fans der mittlerweile sechs Jurassic-Park-Filme in ihren Bann zu ziehen. Die Ranger sind jederzeit vor Ort ansprechbar und tragen zur filmreifen Vorstellung bei – inklusive des ein oder anderen Gruselmoments.

Berlin ist nach Köln die zweite Station der Ausstellung und momentan die einzige in Europa. Sie basiert als Franchise auf der Filmreihe und wirkt daher besonders originalgetreu. 100 lokale Mitarbeitende sollen dazu nach Angaben von Veranstalter Explorado in Berlin eingestellt worden sein. Nachdem die Ausstellung in Köln durchweg ausverkauft gewesen sein soll, laufe der Ticketverkauf in der Hauptstadt gut an, so das Unternehmen. Es empfiehlt daher eine Buchung einer bestimmten Zeit vorab im Internet. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde.

Jurassic World: Ausstellung, Mo-Do 10-18 Uhr, Sa-So, feiertags, Berliner Schulferien 10-20 Uhr, Erwachsene 23,50, Kinder 3-16 Jahre 17,50 Euro (Tageskasse +3 Euro), bis 02.06.2024, Expohalle Urban Banks, Rathenau-Hallen, Wilhelminenhofstraße 83-85, 12459 Berlin, mehr unter: www.jurassicworldexhibition.com