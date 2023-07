Treptow-Köpenick: Junge Frau (24) vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Berlin. Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung in einem Vermisstenfall um Mithilfe. Die Kriminalpolizei des Landeskriminalamtes sucht mithilfe der Veröffentlichung eines Fotos nach einer jungen Frau. Demnach werde die 24-jährige Maria Fernanda Sanchez Castaneda aus Treptow-Köpenick seit Samstag (22. Juli 2023) vermisst.

Laut Polizeimitteilung hat die Frau an dem Tag ihre Wohnung im Büchnerweg verlassen und ist seitdem nicht dorthin zurückgekehrt. Es gebe Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Die Polizei beschreibt sie wie folgt:

23-25 Jahre alt

150 bis 155 cm groß

schlanke Figur

hat langes, dunkles Haar

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 22. Juli 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nutzen Sie bitte jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.