Wuhlheide: Polizei räumt Protest-Camp gegen Tangentiale Verbindung Ost

Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei mit der Räumung eines Protestcamps in der Wuhlheide begonnen. Es geht um ein Verkehrsprojekt.

Bereits am Sonntag war die Polizei vor Ort, ließ die Protestierenden aber noch gewähren.

Berlin. Die Polizei Berlin beginnt am frühen Mittwochmorgen damit, ein Protestcamp in der Wuhlheide zu räumen. Sie schreibt auf Twitter: "Gemäß § 14 (1) VersFG wurde die weitere Durchführung dieser Versammlung durch die Versammlungsbehörde verboten. Das Verbot gilt bis zum 30.9.23. Im Protestcamp befinden sich nach letztem Stand ca. 100 Personen in Baumhäusern, Tripods und Zelten."

Wie die Polizei um 6.20 Uhr ergänzte, seien erste Personen bereits dabei, aus dem Protestcamp herauszugehen. Allen sei die Möglichkeit gegeben, selbständig das Camp zu verlassen. Wegen des Polizeieinsatzes kommt es in Köpenick zu Verkehrsbehinderungen. Die Rudolf-Rühl-Allee ist gesperrt.

Wuhlheide: Polizei kommt mit Räumpanzern

Die Protestierenden (Motto: "Wuhli bleibt") richten sich gegen die geplante "Tangentiale Verbindung Ost", kurz TVO. Diese Straße soll in Zukunft die Märkische Allee (B158) mit der Spindlersfelder Straße verbinden. Der neue Abschnitt soll unter anderem die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick vom Verkehr entlasten.

Die Aktivisten schreiben auf Twitter: "+++RÄUMUNG+++ COPS IM WALD Versuchen die Mahnwache aufzulösen Haben Räumpanzer dabei KOMMT IN DEN WALD JETZT" Sie wollen verhindern, dass für die TVO ca. 15,8 Hektar Wald gerodet werden.

Der Klimapolitische Sprecher der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Ferat Koçak, bezeichnete die Besetzung auf Twitter als "vollkommen gerechtfertigt". "Alle reden von einer klimafreundlichen Stadt und doch soll dieses Wahnsinns-Projekt durchgezogen werden. Bis zu 15,8 Hektar, also 22 Fußballfelder, wertvoller Wald sollen zerstört, Bodenfläche versiegelt und der motorisierte Individualverkehr ausgebaut werden."

Das Problem: Die Kosten für das Projekt scheinen immer mehr zu steigen. Aus einer Vorlage der Senatsmobilitätsverwaltung aus dem April 2022 an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses ging zuletzt hervor, dass die Gesamtkosten mittlerweile auf 351 Millionen Euro geschätzt werden. Im Doppelhaushalt 2020/2021 waren die Kosten noch mit 155 Millionen eingeplant worden.