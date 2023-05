Wuhlheide: Räumung gestartet – Berliner Polizei geht mit Höhenkletterern gegen Protest-Camp vor

Am Mittwoch hat die Berliner Polizei mit der Räumung eines Protestcamps in der Wuhlheide begonnen. Es geht um ein Verkehrsprojekt.

Polizisten tragen einen Protestierenden weg. Die anderen Aktivisten applaudieren und feuern ihn an.

Berlin.

In der Wuhlheide hat die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit der Auflösung eines Protest-Camps von etwa 100 Aktivisten begonnen. Hintergrund sei ein Verbot der weiteren Durchführung des Camps durch die Versammlungsbehörde, das bis zum 30. September gelte, twitterte die Polizei.

Mit solchen Geräten holen die Polizeibeamten die Aktivisten von ihren Plattformen.

Eine Sprecherin der Aktivisten teilte mit, man habe gegen das Verbot der Versammlungsbehörde einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt. "Wir erhoffen uns damit eine aufschiebende Wirkung der Räumung", so die Sprecherin. Die Waldbesetzer kritisieren, dass es zu keinem Dialog mit der Politik gekommen sei, sondern diese nur die Räumung veranlasst haben.

Ein seltsames Bild: oben die Protestierenden in den Bäumen, unten die Polizisten.

Berlin: Räumung in der Wuhlheide verläuft friedlich

Wegen des Polizeieinsatzes kommt es in Köpenick zu Verkehrsbehinderungen. Die Rudolf-Rühl-Allee ist gesperrt. Etwa 400 Einsatzkräfte seien vor Ort. Gegen 9 Uhr meldete die Polizei, dass mehr als 40 Personen das Camp freiwillig verlassen hätten. Die Protestler, die sich noch überwiegend in Baumhäusern aufhalten, werden nun von den Einsatzkräfte zusammen mit Höhenkletterern heruntergeholt. Dabei werden die Baumhäuser abgetragen.

Eine Plattform eines geräumten Baumhauses wird von der Polizei abgebaut.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei befinden sich ungefähr 100 Demonstranten auf der Rudolf-Rühl-Allee und bekunden ihre Sympathien für die Baumbesetzer. In das Camp im Wald, das geräumt werden soll, werden sie nicht gelassen. Laut Augenzeugen hört man aber ihre Rufe bis in das Protestcamp. Sie schreien Richtung Waldbesetzer "Ihr seid nicht allein!" und zu Durchsagen der Polizei: "Halt die Fresse!"

Vor dem Eingang zur Waldbesetzung stehen etwa 100 Demonstranten in der Rudolf-Rühl-Allee

Die Räumung verläuft bislang friedlich. Die Polizei sammelt erste Zelte und Kletterausrüstungen ein, informiert mit Lautsprecherdurchsagen über die Maßnahmen. Laut Polizei sitzen einige Aktivisten noch auf und in den Baumhäusern. Die Beamten nehmen die Personalien derer auf, die das Camp verlassen haben. Wie viele der Baumbesetzer sich noch im Camp und in den Bäumen aufhalten, ist nicht abschließend geklärt. Einsatzkräfte des technischen Dienstes der Polizei haben die Wege in Richtung Waldcamp begehbar gemacht.

Überreste des Protestcamps.

Eine Teilnehmerin der Demonstration vor dem Wald sagt: „"Wir sind in Hörweite und im Austausch mit den Baumbesetzern. Wir finden es nicht in Ordnung, dass in Zeiten der Klimakrise noch Autostraßen gebaut werden. Deshalb unterstützen wir die Aktivisten, aber dürfen mit unserer Demo nicht näher ran. Aktivisten, die aus dem Wald entfernt wurden, demonstrieren danach bei uns mit. Wir lassen niemanden allein, jeder kann bei uns vorbeikommen."

Wuhlheide: Berliner Polizei setzt Unimog zur Räumung ein

Die Protestierenden (Motto: "Wuhli bleibt") richten sich gegen die geplante "Tangentiale Verbindung Ost", kurz TVO. Diese Straße soll in Zukunft die Märkische Allee (B158) mit der Spindlersfelder Straße verbinden. Der neue Abschnitt soll unter anderem die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick vom Verkehr entlasten.

Entgegen anderslautender Gerüchte im Netz haben unsere Kolleg. in der #Wuhlheide keinen Räumpanzer im Einsatz.

Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen #Unimog mit Frontlader und Kran zur Beseitigung der Hindernisse.

Die Aktivisten schrieben auf Twitter: "+++RÄUMUNG+++ COPS IM WALD Versuchen die Mahnwache aufzulösen Haben Räumpanzer dabei KOMMT IN DEN WALD JETZT" Sie wollen verhindern, dass für die TVO ca. 15,8 Hektar Wald gerodet werden. Die Polizei widersprach, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Räumpanzer handele. Es sei ein "Unimog mit Frontlader und Kran zur Beseitigung der Hindernisse".

Grünen-Fraktionschef kritisiert Verkehrssenatorin wegen Räumung

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte in einer offiziellen Mitteilung: "Was wir dort sehen, weicht in weiten Teilen von dem friedlichen Charakter einer Versammlung ab. Das Protestcamp ist mit seinen Barrikaden und den Aushebungen, die fast schon an Fallgruben erinnern, sowie den daraus erwachsenden Gefahren auf längerfristigen Widerstand ausgerichtet." Laut Spranger geht es um 20 Zelte und 30 bis 40 Personen. Ziel des Einsatzes sei es, Menschen sicher von den Bäumen zu holen.

Antonio Rohrßen, Parteivorstand bei der Klimaliste Berlin, antwortet Spranger in einem Statement deutlich: "Berlins Innensenatorin Iris Spranger ist wieder einmal auf Konfrontationskurs mit unserer Zukunft. Wir sagen ganz klar: Stoppen Sie diese Räumung! Gehen Sie ins Gespräch mit den Aktivist:innen. Das anachronistische TVO-Projekt ist ein Klimakiller, der 15 Hektar Wald vernichtet und ein beliebtes Natur- und Erholungsgebiet im Osten Berlins mittig zerschneidet. So ein dämlicher Plan aus den 60er-Jahren darf mit dem heutigen Wissen um Klima- und Biodiversitätskrise nicht realisiert werden."

Werner Graf, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Abgeordnetenhaus, hält die Räumung für "völlig sinnlos und unverhältnismäßig". Er fordert Verkehrssenatorin Manja Schreiner dazu auf, mit den Protestierenden in den Dialog zu gehen.

Werner Graf, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Abgeordnetenhaus, hält die Räumung für "völlig sinnlos und unverhältnismäßig". Er fordert in einem Tweet Verkehrssenatorin Manja Schreiner dazu auf, mit den Protestierenden in den Dialog zu gehen.

+++RÄUMUNG+++

COPS IM WALD

Versuchen die Mahnwache aufzulösen

Haben Räumpanzer dabei

KOMMT IN DEN WALD JETZT

"Es ist äußerst fragwürdig, dass eine Versammlung von der Polizei beendet wird, obwohl die Besetzer weder die Zeit bekommen haben Auflagen zu erfüllen, noch, bis die Polizei die Entscheidung über den Eilantrag beim Verwaltungsgericht abwartet", sagt der Klimapolitische Sprecher der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Ferat Koçak, der Berliner Morgenpost. "Nicht die Baumbesetzer stören die öffentliche Ordnung, diese wird erst jetzt durch den Polizeieinsatz gestört." Die Aktivistinnen und Aktivisten sitzen in einem Waldstück weit entfernt von der Straße und stören dort niemanden, merkt der Politiker an. "Sie wollen mit der Besetzung eine öffentliche Debatte anstoßen, die sehr wichtig ist. Mit den Bauarbeiten der Tangentiale Verbindung Ost, kurz TVO, wird frühestens in drei Jahren begonnen. Von den Besetzern ist keine Gewalt ausgegangen, aber jetzt wird die Zeit für eine wichtige Debatte nicht genutzt."

Das Problem des Straßenbauprojekts: Die Kosten scheinen immer mehr zu steigen. Aus einer Vorlage der Senatsmobilitätsverwaltung aus dem April 2022 an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses ging zuletzt hervor, dass die Gesamtkosten mittlerweile auf 351 Millionen Euro geschätzt werden. Im Doppelhaushalt 2020/2021 waren die Kosten noch mit 155 Millionen eingeplant worden.