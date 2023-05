Berlin: Gegen TVO - Aktivisten besetzen Teile der Wuhlheide

Berlin. Die Wuhlheide im Südosten Berlins ist teilweise von Aktivisten besetzt worden. Seit Samstag gegen 17 Uhr befinden sich 30 bis 50 Demonstranten in mehreren Bäumen in dem Waldgebiet zwischen An der Wuhlheide und der Rudolf-Rühl-Allee. Die Umweltaktivisten errichteten auch Baumhäuser und Barrikaden. Das berichteten die Zeitungen BZ und Tagesspiegel. Demnach seien Polizisten vor Ort, um die Lage im Camp südlich des S-Bahnhofes Wuhlheide zu überprüfen. Eine Räumung sei bislang nicht geplant.

Die Besetzer protestieren im Waldgebiet unter dem Motto „Wuhli bleibt“ gegen die sogenannte Tangentiale Verbindung Ost (TVO), die eine Lücke im Straßennetz schließen soll. "Neue Waldbesetzung in Berlin & queerfeministisch! Ein Teil d. Wuhlheide soll für eine neue Straße gerodet werden. Nicht mit uns!", twitterten die Aktivisten.

Wuhlheide besetzt - Das sind die Forderungen der Aktivisten:

sofortiger Bau- und Planungsstopp von TVO und A100

Umwandlung von Straßen in sichere Fuß- und Fahrradinfrastruktur

kostenlosen und flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr

Stadt für alle, anstatt für Autos. Für eine klimagerechte und ökologische Stadt, die niemanden ausgrenzt!

Umsetzung von konsequenten Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise

Schutz und Erhalt aller Wälder

Ferat Koçak (Linke): "Wir müssen im Verkehrssektor radikal umsteuern"

Der klimapolitische Sprecher der Linken, Ferat Koçak, solidarisiert sich mit den Besetzern. "Alle reden von einer klimafreundlichen Stadt und doch soll dieses Wahnsinns-Projekt durchgezogen werden. Bis zu 15,8 Hektar, also 22 Fußballfelder, wertvoller Wald sollen zerstört, Bodenfläche versiegelt und der motorisierte Individualverkehr ausgebaut werden", erklärte der Politiker in einer Pressemitteilung. "Die kapitalistische Klimakrise zerstört unsere Lebensgrundlagen und wir müssen im Verkehrssektor radikal umsteuern. Dazu braucht es einen Nahverkehr, der für alle leistbar und erreichbar ist und der gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bietet."

Die neue schwarz-rote Regierung blockiere die durch Grüne und Linke vorangetriebene Mobilitätswende. "Im Koalitionsvertrag zur TVO streicht sie Radverkehr und ÖPNV zusammen. Das ist mit der Linksfraktion nicht zu machen", so Koçak.

Tangentialverbindung Ost: Darum geht es bei dem Verkehrsprojekt

Eine spektakuläre Kreuzung könnte die TVO mit der B1/B5 am Knotenpunkt Märkische Allee bekommen.

Foto: KOLB UND RIPKE GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN MBH

Die TVO soll eine Lücke zwischen dem südlichen Ende der Märkischen Allee an der Kreuzung zur Bundesstraße 1 und 5 bis zur Spindlersfelder Straße und der Spree-Brücke in Köpenick schließen. Doch das Vorhaben ist komplex – und mit steigenden Kosten verbunden. Noch im Sommer 2021 ging man bei dem 6,4 Kilometer langen Bauabschnitt von Kosten in Höhe von 276 Millionen Euro aus. Bereits das war deutlich mehr als in der Vergangenheit angenommen.

Zuletzt zeigte sich: Investiert werden muss wohl noch eine weitaus größere Summe. Aus einer Vorlage der Senatsmobilitätsverwaltung aus dem April 2022 an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses ging zuletzt hervor, dass die Gesamtkosten mittlerweile auf 351 Millionen Euro geschätzt werden. Im Doppelhaushalt 2020/2021 waren die Kosten noch mit 155 Millionen eingeplant worden.

Entsprechend der Schätzungen würden die Kosten pro Meter damit auf mehr als 55.000 Euro steigen. Teurer ist lediglich die A100, bei der für den 16. Bauabschnitt für 3,2 Kilometer 650 bis 700 Millionen Euro anfallen.