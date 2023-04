Wohncontainer-Dörfer in Berlin: Es gibt eine schlimme Befürchtung

In diesen Containern in der Moosstraße in Niederschöneweide leben Menschen für zum Teil 500 bis 600 Euro Miete. Der Bezirk hat die illegalen Bauten verboten. Der Eigentümer muss räumen.

Berlin. Im Februar entschied das Berliner Verwaltungsgericht: Die illegalen Wohncontainer-Dörfer in der Moosstraße und am Adlergestell in Treptow-Köpenick müssen weg. Bis Ende Februar sollten die dort lebenden Menschen laut Urteil ihr Zuhause aufgeben. Der Arbeitskreis Wohnungsnot hat die Entscheidung des Gerichts nun in einem offenen Brief kritisiert. Die Befürchtung: Die Räumung werde für viele direkt in die Obdachlosigkeit führen.

Die Unterkünfte dort böten vor allem Menschen eine Bleibe, die einen erschwerten Zugang zum Berliner Wohnungsmarkt haben. Zwar verurteile man, aus der Wohnungslosigkeit von Menschen Profit zu machen. „Dennoch bieten diese Orte den Menschen aber immerhin Möglichkeiten, die sie in ASOG-Unterkünften oft nicht haben, zum Beispiel können sie dort auch mit ihrem/ihrer Partner/in oder ihren Tieren unterkommen“, schreibt der Arbeitskreis in seiner Mitteilung. ASOG ist die Kurzform des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes.

Wohncontainer: Bis Ende April muss das Gelände geräumt sein

Seit 2020 wird dem Bezirksamt Treptow-Köpenick immer wieder gemeldet, dass auf den Grundstücken an der Moosstraße in Niederschöneweide und am Adlergestell in Grünau Menschen leben. Allein am Adlergestell sind es nach Bezirksangaben etwa 120. Eigentümer und Vermieter ist die Firma Santext Projektentwicklungs GmbH, über die auf dem Grundstück aufgestellte Container und Wohnwagen ohne Genehmigung für bis zu 600 Euro im Monat vermietet werden sollen. Bei vielen kommt für die Miete das Jobcenter auf.

Im Sommer 2022 hatte das Bezirksamt dem Eigentümer untersagt, die Bauten als Unterkünfte an Menschen zu vermieten. Am 22. Februar entschied nun das Gericht, dass die Bewohner ihre Unterkünfte räumen müssen. Bis Ende April solle das Gelände beräumt sein.

Bezirksamt will bei der Vermittlung neuer Unterkünfte helfen

„Uns ist nicht bekannt, dass bereits geräumt wurde“, sagt Christian Fender vom Arbeitskreis Wohnungsnot auf Nachfrage. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick konnte dazu am Donnerstag keine Auskunft geben. Das Urteil gilt auch für ein Grundstück in der Puschkinallee, das durch dieselbe Firma vermietet wird. Gegenüber der Berliner Morgenpost hatte das Bezirksamt betont, den Menschen alternative Wohnangebote zu unterbreiten.

Fender betont, dass Angebote wie die Containerdörfer so lange weiter notwendig sind, wie die Bezirke und das Land Berlin nicht in der Lage seien, alternative Wohnangebote zu unterbreiten. „Es ist davon auszugehen, dass die Menschen, die dort leben, ein geringes Einkommen haben und aus einer Notlage heraus dort gelandet sind“, so Fender. Viele könnten nun in der Wohnungs- oder Obdachlosigkeit landen.

Der Arbeitskreis Wohnungsnot erneuert deshalb seine Forderung nach sogenannten „Safe Spaces“, an denen obdachlose Menschen selbstbestimmt campieren dürfen oder eine wetterfeste Behausung bekommen. Nicht wenige Menschen würden Wohnheime mit Mehrbettzimmern ablehnen, weil sie sich mehr Privatsphäre wünschen, Haustiere haben oder mit einem Partner zusammenleben möchten.

Lesen Sie auch:

Wohnen:Berlins Mieten explodieren – aber diese Regel sorgt für Erleichterung

Wohnen:Immer mehr möblierte Wohnungen treiben die Mieten in die Höhe

Mieten: Verschärfte Wohnkrise: Mieter-Demo in Prenzlauer Berg

Mehr Nachrichten aus Treptow-Köpenick lesen Sie hier.