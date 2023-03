Das Geschäftsgebäude und mehrere Fahrzeuge des Autohandels in Treptow-Köpenick haben gebrannt. So lief der Feuerwehreinsatz.

Ein Feuer ist in einem Autohandel in Schmöckwitz ausgebrochen.

Feuerwehreinsatz Schmöckwitz: Autohandel am Adlergestell in Flammen

Berlin. In einem Autohandel an der Straße Adlergestell in Schmöckwitz (Treptow-Köpenick) ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. "Es brannten ein Geschäftsgebäude mit 100 m² und 15 Pkw, darunter ein Elektroauto", twitterte die Feuerwehr. Außerdem wurden mehrere Druckgasbehälter in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen sagte. Verletzte habe es nicht gegeben.

#Brand am #Adlergestell in #Schmöckwitz

Es brannten ein Geschäftsgebäude mit 100 m² und 15 Pkw, darunter ein Elektroauto. 38 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw, darunter die #FF_Rauchfangswerder und #LFW Buchow, waren 3h im Einsatz, löschten mit 1-B, 3-C Rohren und 17 PA.#EstuK pic.twitter.com/tOBJ7XTbT3 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 12, 2023

38 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren drei Stunden im Einsatz. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rauchfangswerder und der Lehrfeuerwache Buckow unterstützten. Wie es zu dem Feuer kam, war bislang unklar. Die Polizei machte am Morgen noch keine Angaben.

