Jobmesse in Berlin: „Ein Karriere-Boost für alle Menschen“

Noch am Sonntag präsentieren sich auf der 14. Jobmesse in der Arena Berlin in Treptow mehr als 90 Arbeitgeber.

Berlin. „Mal werde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und mal nicht. Lag es also an meiner Bewerbung?“, fragte sich Emilia Sánchez am Sonnabendvormittag und bekam die Antwort darauf wohl wenig später bei ihrem Bewerbungs-Check. Dieser Service ist nur einer von vielen, den die Besucher auf der Jobmesse in der Arena Berlin an diesem Wochenende wahrnehmen können. Über 90 Arbeitgeber sind anlässlich der 14. Jobmesse nach Treptow gekommen, um sich zu präsentieren und mit Jobsuchenden ins Gespräch zu kommen.

„Von A-Z gibt es Aussteller und Unternehmen aus allen Branchen, Jobs in allen Bereichen und jegliche Informationen für die Besucher“, erklärte Stefan Süß, Geschäftsführer der veranstaltenden Barlag werbe- & messeagentur GmbH. Die Jobmesse, die die Berliner Morgenpost als Medienpartner unterstützt sei, so Süß, daher „ideal für alle Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Beruf beschäftigen“.

Damit scheint er Recht zu haben, denn dass das Angebot viel Anklang findet, zeigte sich schon am Sonnabendvormittag: „Die Arena ist gut gefüllt, die Stimmung ist super und sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern gibt es eine große Vielfältigkeit“, bewertete Süß die Lage.

Jobmesse in Berlin: Unzufrieden und deshalb auf der Suche nach einer neuen Arbeit

Viele der Besucher schienen sich vor allem unverbindlich über verschiedene Berufe informieren zu wollen. So sagte Sandra F: „Ich möchte einfach mal gucken, was es so an Unternehmen und Jobs gibt. Ich bin momentan nicht so ganz zufrieden mit meinem Job und wenn ich hier heute etwas Interessantes finde, wäre ich nicht abgeneigt“.

Insbesondere der persönliche Kontakt, auf den man während der Corona-Pandemie meistens verzichten musste, war vielen Besuchern wichtig. „In einem persönlichen Gespräch kann ich viel besser herausfinden, ob es mit dem Arbeitgeber passt. Man muss sich dafür einfach direkt mit den Leuten unterhalten“, meinte der Besucher Michael Leinhorst. Deswegen habe er sich im Vorfeld schon genau informiert, welche Arbeitgeber sich auf der Messe präsentieren würden und sei nun dabei, mit allen ins Gespräch zu kommen.

Doch die Messe bietet nicht nur den Besuchern eine Gelegenheit, um an Jobs und Informationen zu gelangen, sondern ist auch für die Unternehmen selbst ein hilfreiches Event. „Wir wollen zum einen natürlich auf uns als Arbeitgeber aufmerksam machen und zum anderen ist das auch eine tolle Gelegenheit, um mit dem Nachwuchs in den direkten, persönlichen Kontakt zu kommen und ihre Fragen zu beantworten“, erklärte eine Mitarbeiterin der Bundespolizei.

In der Hotellerie ist das Zwischenmenschliche wichtig

Auch Sabrina Schmidt, stellvertretende Restaurantleiterin des Grand Resort Bad Ragaz sagte: „Gerade, wenn man in der Hotellerie arbeiten möchte, ist das Zwischenmenschliche unfassbar wichtig und bei so einer Messe bekommt man sofort ein Gefühl für dieses Persönliche.“ Über das In-Kontakt-Treten und Netzwerken hinaus, gibt es auf der Messe auch ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm wie Bewerbungsfoto-Shootings, verschieden Vorträge und Seminare.

Vor allem das Seminar „In 3 Schritten zur Berufung – Finden Sie den Job, der zu Ihnen passt“ von Sven Emmrich fand am Sonnabend viel Anklang bei den Besuchern. „Ich bin momentan auf einem beruflichen Umbruch und möchte wissen, wo ich stehe und was ich eigentlich will“, erklärte der Besucher Tilo, wieso er an dem Seminar teilnahm. Dieses wird auch am Sonntag wieder wieder angeboten. Geschäftsführer Süß lädt daher alle Menschen, die „ihrer Karriere einen Boost verpassen wollen“, ein, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Arena vorbeizuschauen, um sich beraten zu lassen, sich zu informieren und mit etwas Glück einen neuen Job zu finden.

Informationen: 14. Jobmesse Berlin, ARENA Berlin, Eichenstraße 4, Treptow, Öffnungszeiten noch am heutigen Sonntag, 12. März, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt: 3 €, Eintritt frei für: Schüler, Azubis, Studierende, Rentner, Menschen mit Behinderung und deren Begleitung (Mehr Infos gibt es hier.)