Wasserspielplatz „Plansche“: Frauen dürfen jetzt „oben ohne“

Berlin. Der „Busen-Zoff“ vom Plänterwald füllte im vergangenen Juni für ein paar Tage das Berliner Sommerloch. Was war passiert? Die Französin Gabrielle Lebreton hatte an einem heißen Tag an der Plansche, einem Wasserspielplatz in Treptow-Köpenick, blank gezogen und sich mit entblößten Brüsten auf einer Bank gesonnt. Das passte wiederum anderen Besucherinnen und Besuchern nicht. Herbeigerufene Sicherheitsleute und Polizisten verwiesen die damals 38-Jährige des Geländes. Lebreton zog mit Kindern und Freund von dannen und verklagte den Bezirk Treptow-Köpenick wegen Diskriminierung. Die Entscheidung steht bis heute aus.

Spielplatz Plansche Plänterwald

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Wie viel FKK verträgt die sonst so freizügige Hauptstadt? Diese Frage wurde ein paar Wochen lang diskutiert. Eine Oben-Ohne-Demo (auch mit obenherum entblößten Männern) zog aus Solidarität durch Kreuzberg. Dann war auch dieses Sommerloch gefüllt, die Angelegenheit fast vergessen und die Plansche wegen Sanierungsarbeiten erst einmal geschlossen.

Am 29. Juli wird sie nun wieder geöffnet. Mit überarbeiteten Besuchsregeln und einem „diskriminierungsfreien Dresscode“, wie die Linke-Fraktion im Bezirk Treptow-Köpenick in einer Pressemitteilung am Montag stolz verkündete. „Alle Menschen müssen fortan lediglich Badebekleidung tragen, die die primären Geschlechtsmerkmale bedeckt“, heißt es darin weiter.

„Ich freue mich, dass das Bezirksamt zur Eröffnung der Plansche unserem Vorschlag und der Empfehlung der Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung gefolgt ist. Nacktheit im öffentlichen Raum wird heute nicht mehr als grob ungehörig oder gefährdend wahrgenommen“, erklärte Philipp Wohlfeil, Vorsitzender der Linksfraktion im Bezirk. Die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts werde endlich beendet.

Heißt konkret: Alle Brüste sind gleich und dürfen fortan auch nackt gezeigt werden. Dass die Plansche damit zum FKK-Paradies mutiert, ist trotzdem eher nicht zu erwarten.