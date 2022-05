Stelle frei! Gesucht: Hauptmann von Köpenick (m/w/d)

Der Schauspieler Jürgen Hilbrecht (hier bei einer Aufnahme im Jahr 2011) war über viele Jahre als „Hauptmann von Köpenick“ in Treptow-Köpenick unterwegs.

Berlin. Diese Stellenanzeige gibt’s nur in Berlin: Gesucht wird aktuell der Hauptmann von Köpenick (m/w/d). Der Tourismusverein Treptow-Köpenick (TKT) schreibt die Stelle des Hauptmannes von Köpenick aus. Der oder die erfolgreiche Bewerber(in) wird im Tourismusverein als geringfügig angestellte(r) Mitarbeiter(in) beschäftigt.

Zu den Aufgaben des Hauptmannes gehören: Mitarbeit in den Tourismusinformationen in Treptow-Köpenick, Wahrnehmung der Aufgaben und Anforderungen aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick, Begleitung zu Messen und Ausstellungen – natürlich in Hauptmann-Outfit, wissenschaftliche Dokumentation des Themas „Hauptmann von Köpenick“ mit Hochschulen und Fachhochschulen, Akquise von Auftritten zur Thematik „Hauptmann von Köpenick“, enge Kooperation mit der Hauptmanngarde.

Bewerbungen bis zum 20. Mai 2022 möglich

Erwartet werden schauspielerisches Talent, Offenheit, Leidenschaft für Kommunikation, Kreativität, Organisationstalent, zeitliche Flexibilität. Der Verein legt besonderen Wert auf einen sensiblen Umgang mit gesellschaftlicher Diversität, heißt es in der Stellenausschreibung. Die Freiheit und die Würde des Menschen dürften weder in Wort noch in Schrift oder durch angebotene Medien verächtlich gemacht und verletzt werden. Darüber hinaus dürfen Krieg und Gewalt nicht verherrlicht werden. Die Verbreitung von rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen Inhalten ist untersagt.

Wer Hauptmann von Köpenick werden will, kann sich bis zum 20. Mai 2022 per Mail bewerben bei: petra.schiele@tkt-berlin.de und robert.schaddach@tkt-berlin.de. Rückfragen an Robert Schaddach: 0172-6085551. Eine angefragte Jury, bestehend aus Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD), einem Vertreter der Hauptmanngarde, Jürgen Hilprecht als langjährigem Hauptmann, Peter Pabst langjährigem Eventmanager, Fachbereich Kultur und Museen Treptow Köpenick Albrecht Pyritz, TKT, Andre Nicke (Intendant Theater Schwedt), Prof. Carsten Busch (Präsident HTW), Kulturbeauftragte der Botschaft von Luxemburg, Peter Sauerbaum (Jüdisches Theaterschiff), entscheidet schließlich über die Stellenvergabe.