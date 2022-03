S-Bahnhof Plänterwald: Mann stürzt bei Einfahrt von S-Bahn ins Gleis und überlebt

Berlin. Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Freitagabend am S-Bahnhof Plänterwald in Treptow-Köpenick ins Gleisbett gestürzt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge hätten Zeugen ihm nicht mehr rechtzeitig aus dem Gleis helfen können, weil eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Trotz Notbremsung konnte der Triebfahrzeugführer nicht verhindern, dass der Mann von dem Zug überfahren wurde. Doch der Mann überlebte verletzt, denn er habe im sogenannten "Bahnsteig Sicherheitsraum" gelegen.

Nach dem Unfall habe sich der Triebfahrzeugführer in das Gleis begeben und einen Kurzschließer für den Stromabgriff installiert. Somit sei die Gefahr eines Stromschlags durch die Stromschiene für den Verletzten und Rettungskräfte gebannt worden.

Die Feuerwehrmänner schieben die S-Bahn aus dem Bahnhof.

Foto: Pudwell

Plänterwald: Feuerwehrmänner schieben Zug aus S-Bahnhof

Die Rettungskräfte begutachteten den ansprechbaren Verletzten zunächst durch Sichtkontakt. Das Personal der S-Bahn löste in der Zeit manuell die Bremsen des Zuges. Anschließend wurde die S-Bahn mit einem Kraftakt aus dem Bahnhof herausgeschoben.

Dabei sei es kurz gefährlich geworden, denn der Verletzte habe seine Arme bewegt. Feuerwehrmänner riefen ihm zu, dass er sich nicht bewegen solle. Der Mann konnte schließlich befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er soll keine schweren Verletzungen haben.

Der verletzte Mann wird in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Pudwell

Während des Rettungseinsatzes seien mehrere Personen aus einer Gaststätte zum Bahnsteig gekommen. Einer der Männer habe sich ins Gleisbett zu dem Verletzten begeben. Die Polizei habe ihn aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Dieser Aufforderung sei der Mann nur widerwillig nachgekommen. Am Zugang zum Bahnhof sei es zeitweise sehr laut und aggressiv geworden. Weitere Beamte mussten angefordert werden, da Gäste einer Kneipe immer wieder den Bahnsteig betreten wollten.