Spreepark: Arbeiten am Eierhäuschen schreiten voran

Berlin . Der neue Spreepark nimmt Gestalt an: Noch in diesem Jahr soll das ehemalige Ausflugslokal Eierhäuschen wieder eröffnen. Wie die landeseigene Betreiberin Grün Berlin mitteilt, wurde die Sanierung von Dach und Fassaden trotz Lieferengpässen von Baustoffen in der Pandemie erfolgreich abgeschlossen.

Grün Berlin entwickelt bis 2026 aus dem ehemaligen DDR-Vergnügungspark einen Kunst- und Kulturpark, eine über 20 Hektar große öffentliche Freifläche, die alte Relikte und Gebäude neu integriert. Das Eierhäuschen soll mit insgesamt 540 Sitzplätzen das gastronomische Zentrum des neuen Spreeparks bilden. Ein Tanzsaal wird dazugehören, außerdem ein Ausstellungsraum sowie Residenzen für Künstler. An der Werkhalle neben dem Eierhäuschen entsteht der Haupteingang zum Kernbereich des Parks, der ab 2024 eröffnen soll. Wie Grün Berlin mitteilt, laufen dort seit Januar die Arbeiten zur Gestaltung des Eingangsplatzes. Zusammen mit Spielplatz, Biergarten, Restaurantgarten und -terrasse soll ein Stufenensemble aus 60 Beton-Sitzblöcken entstehen.

Spreepark in Berlin: Öffentlicher Schiffsanleger hinter dem Eierhäuschen

Grün Berlin setzt auf ein nachhaltiges Mobilitätskonzept: Autos dürfen das Gelände nur in Ausnahmefällen befahren. Noch in diesem Jahr wird hinter dem Eierhäuschen ein 15 Meter langer, öffentlicher Schiffsanleger mit Sitzgelegenheiten gebaut, der den Park wasserseitig an das andere Spreeufer und zur Innenstadt anbindet. Bis Mai soll der Pionierweg, der durch den Plänterwald zum Gelände führt, als Fuß- und Radweg erschlossen sein. Im Herbst sollen die Arbeiten am Wasserweg beginnen, der das Gelände streift. Wasserweg und Kiehnwerderallee, die von der Baumschulenstraße im Süden ausgehend durch zum Park verläuft, werden künftig zum Europaradweg R1 gehören.

Bis zum Sommer will Grün Berlin Pläne für das mittelalterliche anmutende Englische Dorf und das Riesenrad vorstellen. Auch der offizielle Bebauungsplan steht noch aus, Grün Berlin hofft, dass der Bezirk Treptow-Köpenick ihn bis Ende des Jahres beschließt. Auch in 2022 finden wieder sogenannte Labortage statt, bei denen Formate, Kooperationen und Zwischennutzungen mit Besuchern erprobt werden.

