Gesundheitsamt hat 8000 Menschen geimpft

Berlin. Mindestens 8000 Menschen haben seit November durch das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Gesundheitsstadtrat Alexander Freier-Winterwerb (SPD) dankte in der vergangenen Bezirksverordnetenversammlung (BVV) seinen Mitarbeitenden, die die Impfkampagne freiwillig und zusätzlich zu ihrer eigentlich Arbeit initiiert hätten. „Überall wo wir hingehen, haben wir eine Spritze dabei“, umschrieb er das Engagement.

Die meisten Impfwilligen ließen sich boostern. „Ganz viele Menschen wurden aber auch das erste oder zweite Mal durch uns geimpft“, betonte Freier-Winterwerb. Weil die Nachfrage nun offenbar zurückging, schließt das bezirkliche Impfzentrum in der Villa Offensiv an der Hasselwerderstraße in Schöneweide am Freitag, 28. Januar, vorerst seine Türen. Stattdessen soll es ein „Impfzimmer“ im Gesundheitsamt geben, außerdem dezentrale Impfaktionen nach Bedarf.

Im November hatte Berlins flächenmäßig größter Bezirk auf organisatorische Schwierigkeiten der Impfbus-Kampagne der Senatsverwaltung für Gesundheit mit einer eigenen Impftour reagiert. In den 20 Ortsteilen seien mehr als 3500 Menschen geimpft worden. Hinzu kam das Angebot im Impfzentrum, zwei Wochenend-Aktionen unter anderem für Schüler, Lehrer und Erzieher und Tausende Impfungen in vulnerablen Gruppen.

Zugriffe auf Internetseite des Gesundheitsamtes verzehnfacht

Eine Nachverfolgung der Corona-Infizierten ist wie in den meisten Berliner Bezirken in Treptow-Köpenick nicht mehr möglich. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) sagte: „Wenn Lockerungen gewünscht werden, wird das ein Problem, weil wir keine aktuelle Infektionslage abbilden können.“

Die wichtigste Aufgabe des Gesundheitsamtes sei es derzeit, erreichbar zu bleiben. Dazu würden auch die Kapazitäten der Hotline aufgestockt. Die Zugriffe auf die Internetseite des Gesundheitsamtes hätten sich inzwischen verzehnfacht. „Da wir davon ausgehen, dass sich die Infektionslage weiter verschärfen wird, bitten wir darum, das Gesundheitsamt nur dann anzurufen, wenn man in eigenen Recherchen keine Antwort gefunden hat.“