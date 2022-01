Köpenicker Altstadt abgesperrt wegen Corona-Protesten

Berlin. Am Montagabend hat es in Köpenick erneut Proteste im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. So fanden sich vor dem Rathaus in der Altstadt 40 Teilnehmer zu einer solidarischen Menschenkette zusammen und protestierten gegen die Verbreitung von Verschwörungsideologien in der Pandemie. Diesem stillen Protest standen laut Polizeiangaben zufolge am Luisenhain rund 300 Menschen gegenüber, die sich selbst „Montagsspaziergänger“ nennen und seit Anfang Januar an vielen Orten unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren.

Parallel zu den Demonstrationen vor dem Rathaus zog eine weitere Gruppe mit rund 150 sogenannten „Spaziergängern“ vom Köpenicker S-Bahnhof Richtung Altstadt. Die Polizei löste beide Gruppen gegen 20 Uhr auf, dazu musste vorübergehend die Lange Brücke gesperrt werden, und es kam zu Staus, weil Autos und Straßenbahn die Köpenicker Altstadt nicht verlassen konnten. Das „Bündnis Menschenkette für Solidarität“ hatte die Gegenaktion am dritten Montag in Folge vor dem Rathaus Köpenick ausgerichtet.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema