Berlin: Tierische Jagd in Johannisthal - Hahn unter Polizeischutz

Berlin. In Johannisthal war tierisch was los: Am Montag hat ein Fuchs einen Hahn über die Straße gejagt. "Klar, #Johannisthal klingt wie Stadtrand, stimmt aber nicht, obwohl es dort garantiert auch Ecken gibt, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Was da gestern ablief, war jedenfalls wirklich ha(h)nebüchen", schrieb die Polizei Berlin auf Facebook.

Eine wahrlich "wilde" Hatz sorgte gestern auf den Straßen in #Johannisthal für Aufsehen. Der fuchsige Jäger ist flüchtig, den gejagten Hahn nahm unser #A35 in #Polizeischutz.🐔🦊#dakrähteinhahnnach

^tsm pic.twitter.com/EXzS486FOE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 11, 2022

Offenbar hatte der Fuchs einen knurrenden Magen. Daraufhin nahm er einen weißgefiederten Hahn ins Visier. Los ging die tierische Hetzjagd über die Rixdorfer Straße. "Das liegt zwar direkt neben einem Friedhof, der Hahn hatte aber offenbar nicht vor, sich davon irgendwie beeindrucken zu lassen und krähte um sein Leben", schilderte die Polizei. Durch das laute Krähen wurden die Bewohner auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei.

Die Rettung für den Hahn - Pech für den hungrigen Fuchs. Die Einsatzkräfte "machten nicht viel Federlesen und verhängten kurzerhand Polizeischutz - also Hahn eingepackt, der Fuchs verbrachte den Abend dann wohl ohne Abendbrot."

Laut Polizei ist der Hahn nun beim Tierschutz Berlin. Hier sei er "erstmal der Hahn im Korb, bis die Eigentümer sich anfinden."

