Müggelschlößchenweg: Kein Geld für eine Sanierung

Der Weg durch den Köpenicker Forst hat an vielen Stellen Wurzelerhebungen. Er ist Teil des Europaradwegs R1

Berlin. Der Müggelschlößchenweg ist im Waldgebiet des Berliner Forsts zwischen Köpenick und Spreetunnel an vielen Stellen sanierungsbedürftig. Allerdings können die Sanierungsarbeiten nicht aus dem jährlichen Budget für Straßenunterhaltung finanziert werden, teilte Claudia Leistner, Bezirksstadträtin für Straßen, auf eine Anfrage der Bezirksverordneten Heike Kappel (Linke) mit.

Das Bezirksamt weise die Senatsverwaltung für Verkehr seit Jahren darauf hin, dass es auch „konsumtiver Mittel“, also regelmäßige Ausgaben, bedarf, um die zahlreichen, bereits vor Jahren ausgebauten Radverkehrsanlagen angemessen unterhalten zu können, sagte Leistner. „Leider gibt es dafür dennoch bis heute keine Lösung.“ Sobald der neue Doppelhaushalt für 2022/2023 vorliege, werde das Bezirksamt die Senatsverwaltung aber auf den „dringenden Handlungsbedarf“ in dieser Angelegenheit hinweisen.

Müggelschlößchenweg: Teil des Europaradwegs R1

Der Müggelschlößchenweg führt über knapp zweieinhalb Kilometer ab den DRK Kliniken Köpenick durch den Berliner Forst bis zum Spreetunnel, der unter der Müggelspree nach Friedrichshagen führt. An vielen Stellen im Asphalt gibt es Wurzelerhebungen. Die Strecke ist Teil des Europaradwegs R1, der über 4500 Kilometer als Radfernweg von London in Großbritannien bis nach Helsinki in Finnland führt.

Kappel hatte sich anlässlich einer Warnbake, die das Bezirksamt auf dem Weg an einer Wurzelerhebung aufgestellt hatte, nach Zustand und Sanierungsmaßnahmen erkundigt. Leistner antwortete, dass die Verkehrssicherheit des Weges grundsätzlich gegeben sei. Für weitere Baken sei kein Bedarf.