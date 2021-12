Neues Impfzentrum in Schöneweide: 4000 Impfungen bis 2022

Alexander Freier-Winterwerb, Stadtrat für Jugend und Gesundheit (SPD), hat das neue Impfzentrum in der Villa Offensiv in Niederschöneweide eröffnet.

Berlin. Im Gemeinschaftsraum der Villa Offensiv in Niederschöneweide steht Weihnachtsdekoration auf den Tischen, helles Sonnenlicht strahlt durch die Fenster, ein junges Paar nimmt auf den Holzstühlen Platz. Es ist wenig los in dem Nachbarschaftshaus an diesem Montagmittag. Dass hier gerade ein Impfzentrum eröffnet wurde, während an anderen Stellen der Stadt Menschen stundenlang Schlange stehen – man mag es eigentlich kaum glauben.

Der Bezirk Treptow-Köpenick hat am Montag in Niederschöneweide ein bezirkseigenes Impfzentrum eröffnet. Mit der Impfstelle in der Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38-40, kommt der Bezirk der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zuvor, die angekündigt hatte, die Kapazitäten im Südosten zeitnah mit einem neuen Impfzentrum im Park Center am Treptower Park auszubauen. Die Planungen dazu würden aber erst ab Mitte Januar voranschreiten, sagte Alexander Freier-Winterwerb, Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit. Solange wollte er nicht warten.

Rund 3500 Menschen ließen sich bei Impftour impfen

Seit seinem Amtsantritt nimmt der Gesundheitsstadtrat das Impfen im Südosten lieber selbst in die Hand. Nachdem die Impfbusse der Senatsverwaltung dort zunächst holprig anliefen und dann ganz eingestellt wurden, tourte er in den vergangenen Wochen mit einem eigenen Team durch den Bezirk. Dabei wurden seinen Angaben zufolge rund 3500 Menschen geimpft.

Die neue Impfstelle schließt an die Tour an, die am vergangenen Donnerstag endete. Dort sollen bis Ende des Jahres rund 4000 weitere Impfungen möglich sein. Sie hat von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Besucherinnen und Besucher brauchen keinen Termin. An Heiligabend und Silvester bleibt sie geschlossen.

Geimpft werde vorrangig mit dem Impfstoff von Moderna, teilte das Bezirksamt mit, Menschen unter 30 Jahren und schwangere oder stillende Frauen könnten auch Biontech-Impfstoff erhalten. Booster-Impfungen sollen weiterhin erst nach mindestens fünf Monaten möglich sein. Die am Montag noch amtierende Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (ebenfalls SPD) hatte zuvor angekündigt, das Boostern bereits nach drei Monaten zu ermöglichen. So sollten ab dem Abend Online-Termine schon nach drei Monaten gebucht werden können. Freier-Winterwerb sagte allerdings, er wolle auf eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission warten.

Impfstelle in Niederschöneweide: Keine Wartezeiten am Montag

Das Personal für die Impfstation hat der Gesundheitsstadtrat bei einer Zeitarbeitsfirma erworben. Die Kosten dafür wolle er entweder über das Krisen- oder Seuchenbudget abrechnen oder zur Not ein Defizit im Bezirkshaushalt anmelden, sagte er. „So oder so ist das billiger als ein Lockdown und besser als sterbende Menschen auf den Intensivstationen.“

Am Montagmittag war die Nachfrage in der neuen Impfstelle noch verhalten. Besucherinnen und Besucher mussten nicht anstehen. Günther Schneidewind hatte die neue Impfstation beim Einkaufsbummel entdeckt. Bei der Aktion der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die ebenfalls am Montag in Lichtenberg startete, seien schon alle Termine bereits ausgebucht gewesen, sagte der 68-Jährige. „Wir wollten nachschauen, wie lange die Schlange vor der Villa Offensiv ist, haben dann einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden und waren sofort dran.“ Die neue Impfstelle sei eine „Hollywood-Lösung“: „Wenn das immer so laufen würde, wäre das alles gar kein Thema mehr.“

Auch Robin Klingenberg entdeckte die neue Impfstelle zufällig. Die 27-Jährige spielt in der Nähe Theater, ist spontan vorbei gekommen und konnte sich gleich in die Impfkabine setzen. Wartezeiten gab es nicht. „Das ist schon super“, sagt sie. „Im Sommer ist Schlange stehen noch mal etwas anderes, aber im Winter habe ich darauf keine Lust.“

Schwerpunktimpfung in Niederschöneweide: 200 Lehrkräfte ließen sich impfen

Erst am Sonnabend hatte der Bezirk Treptow-Köpenick eine Schwerpunktimpfung bei Lehrkräften und Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt: Den Angaben des Stadtrates zufolge ließen sich dabei rund 200 Menschen boostern. Auch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie lässt Lehrkräfte an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen impfen, geht dabei aber bezirksweise vor.

Vergangene Woche war das landeseigene Dienstpersonal aus Mitte, Pankow, Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf an der Reihe, Treptow-Köpenick sei planmäßig frühestens im Januar dran, teilte die Senatsverwaltung mit. Dann sollen auch Mitarbeitende der Bezirksämter geimpft werden. Der Gesundheitsstadtrat verkündete indes am Montag auf Facebook, dass diese in Treptow-Köpenick bereits durchgeimpft sind.