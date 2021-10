Regattastraße: BVG führt Gleisarbeiten durch

Die BVG führt in Grünau Gleisarbeiten durch (Symbolbild).

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) führen seit Dienstag, 5. Oktober, Arbeiten an den Straßenbahngleisen auf der Regattastraße zwischen Bohnsdorfer Straße und Königsseestraße in Grünau durch. Die Arbeiten werden in vier Phasen unterteilt und sollen bis voraussichtlich 16. Dezember dauern.

Lesen Sie auch: Neubau der Langen Brücke soll 2024 beginnen

Wie die BVG mitteilte, soll der Straßenbahnverkehr durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt werden. Allerdings müssten einzelne Straßen und Zufahrten zeitweise gesperrt werden. Dafür soll eine Umleitung eingerichtet werden, die über die Oberspreestraße, Spindlersfelder Straße sowie Glienicker Straße, Glienicker Weg, Adlergestell und Wassersportallee führt.