Kinderzirkus Cabuwazi in Altglienicke hat neue Gebäude

Berlin. Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi hat in Altglienicke seine Räumlichkeiten und sein Angebot erweitert. Mit Unterstützung aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und einer Zusatzfinanzierung des Bezirks hat der Zirkus ein neues Trainingsgebäude mit zwei Türmen für Hochseilartistik bekommen, außerdem eine Rhönradhalle und ein Begegnungscafé, teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit. Der Umbau habe allerdings drei Jahre gedauert.

Nun ist Platz für ein erweitertes Angebot: In dem neuen Gebäude in Holzbauweise befinden sich Gruppen- und Büroräume sowie Sanitär- und Umkleidebereiche. Die Gebäude sollen den Angaben zufolge in Zukunft sowohl durch den Kinderzirkus, als auch von ortsansässigen Vereinen genutzt werden. Neben der zirkuspädogischen Arbeit finden dort also auch Veranstaltungen aus dem Viertel statt, Ferien- und Schulkurse oder Seminare.

Kostenlose Freizeitangebote im Kosmosviertel wichtig

Wenke Christoph, Staatssekretärin für Stadtentwicklung und Wohnen, sagte: „Der Mitmachzirkus ist seit über 25 Jahren fester Bestandteil der Berliner Kinderkultur.“ Er freue sich, dass der Senat die tolle Arbeit des Kinder- und Jugendzirkus mit rund 4,5 Millionen Euro fördern konnte, wobei der Bund Dreiviertel der Finanzierung übernommen hat.

Wie der Zirkus mitteilte, waren die alten Bauten in die Jahre gekommen. Die Einrichtung als Ort sozialer Integration und sozialen Zusammenhaltes im Quartier werde nun nicht nur durch das neue Zirkushaus gestärkt, sondern auch durch das neue Kaffee, welches zum Verweilen und Austauschen einlade, sagte Sprecherin Julia Krautstengel. „Gerade im Kosmosviertel sind kostenlose Freizeitangebote besonders wichtig, da in vielen Familien durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse wenig Geld und gleichzeitig wenig Zeit vorhanden ist.“

