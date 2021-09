TVO: BMX-Gelände Mellowpark bangt um seine Flächen

Lara Lessmann of Germany performs in Berlin, Germany on March 2, 2020 // Marcel L�mmerhirt/Red Bull Content Pool // SI202003121012 // Usage for editorial use only //

Berlin. Eigentlich war es fast zu schön, um wahr zu sein. Als Jens Werner, Projektleiter im Mellowpark in Treptow-Köpenick, im März die Nachricht bekam, dass die neue BMX-Halle mit acht Millionen Euro Bundesmitteln gefördert werden soll, konnte er es kaum glauben. Dafür hatte die Szene in Berlin seit Jahren gekämpft.

Der Mellowpark ist ein international bekannter Skateboard- und BMX-Park an der Wuhlheide und in Europa der größte Park dieser Art. Zukünftig soll die Anlage auch Landes- und Bundesleistungszentrum im BMX-Sport werden. Schon jetzt trainieren dort hochrangige Leistungssportler wie Lara Lessmann in der neuen olympischen Disziplin.

Rückschlag auf den letzten Metern

Auf den letzten Metern droht dem Projekt ein herber Rückschlag: Beim Bezirksamt Treptow-Köpenick läuft derzeit ein Bebauungsplanverfahren zur Weiterentwicklung des Geländes. Neben der neuen, klimagerechten BMX-Halle soll die Anlage eine Überdachung bekommen, ein Jugendzentrum soll gebaut werden und die BMX-Fläche erweitert. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat allerdings darauf hingewiesen, dass sie einen Teil der benötigten Fläche für den Bau der Tangentialverbindung Ost (TVO) braucht.

Die TVO zwischen Köpenick und Hellersdorf ist seit Jahrzehnten kontroverses Dauerthema in der Berliner Verkehrspolitik. Derzeit wird das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Das Projekt hat viele Gegner, die leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung soll aber unter anderem die Köpenicker Straße entlasten, die sanierungsbedürftig ist, aber nicht saniert werden kann, solange es keine Alternativroute gibt. Mit einer Fertigstellung wird nicht vor 2028 gerechnet.

Laut Senatsverwaltung werden 10.000 Quadratmeter der Fläche, auf der sich der Mellowpark befindet, benötigt, um dort vorübergehend Baustelleneinrichtungen unterzubringen. Langfristig soll dort ein sogenanntes Regenrückhaltebecken gebaut werden, das Regenwasser zwischenspeichert und eine Überflutung der TVO verhindert.

Bezirksamt und Verkehrssenat versuchen Kompromiss zu finden

Für den Mellowpark ein ziemlicher Schock. Jens Werner sorgt sich vor allem um die bewilligten Fördermittel. Denn aufgrund des Einwands stockt das ganze Bebauungsplanverfahren. Die Gelder für die neue Überdachung sind im aktuellen Haushalt bewilligt, der Ende des Jahres ausläuft. Ob sie auch in Zukunft bewilligt werden, hängt vom Ergebnis der Wahlen am 26. September ab. Eine schnelle Lösung muss also her.

„Es wird nun versucht, allen berechtigten Interessen gerecht zu werden, indem ein tragbarer Kompromiss gefunden werden soll, der weder den Ausbau des Mellowparks noch den Bau der TVO beeinträchtigt“, sagte Costanze Siedenburg, Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr auf Nachfrage. Die Tiefbauabteilung des Senats und das Stadtplanungsamt des Bezirks seien in „intensiven Gesprächen“.

Unterstützung aus der Politik

„Was ist dem Land Berlin wichtiger: Eine Baustelleneinrichtung oder Freiflächen für Kinder und Jugendliche?“, fragt Werner. Sein Verein habe mehr als ein Jahrzehnt für die Entwicklung des Mellowparks gekämpft. Die BMX-Fläche, die sich auf dem Gelände befindet, ließe sich nun nicht einfach so verschieben. Und eine Finanzierung der geplanten Überdachung sei für den Mellowpark von großer Relevanz.

Immerhin bekommt er Unterstützung aus der Politik. Auf Bezirksebene haben Linke, SPD und Grüne einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung eingereicht, der Anfang September beschlossen wurde. Demnach soll der Bezirk im Gespräch mit dem Senat Alternativen prüfen und verhindern, dass die Fläche entwidmet und dem Straßenbau zugeordnet wird. Und Robert Schaddach (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus, sagte: „Wir werden alles dafür tun, um dafür zu sorgen, dass das Projekt Mellowpark bestehen bleibt, weil wir jahrelang daran gearbeitet haben.“