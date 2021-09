Wahlen 2021: Briefwahlrekord im Südosten

Immer mehr Berlinerinnen und Berliner wollen lieber per Post wählen. Dieser Trend wird auch in Treptow-Köpenick deutlich.

Immer mehr Menschen wollen per Brief wählen.

Berlin. Möglich, dass es an der Pandemie liegt, allerdings stimmte schon 2017 fast jeder Dritte per Briefwahl ab: Immer mehr Deutsche machen von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch. So auch in Treptow-Köpenick.

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 lagen dort insgesamt 40.000 Anträge auf Briefwahl vor, bei der Bundestagswahl 2017 waren es 52.000 Anträge, bei der Europawahl 2019 waren es 38.000 Anträge. In der vergangenen Woche vermeldete das Bezirksamt Treptow-Köpenick, dass fast drei Wochen vor der Wahl bereits über 53.000 Anträge auf Briefwahl im Wahlamt eingegangen waren. Inzwischen, rund zwei Wochen vor der Wahl, müssten es also noch mehr sein.

Aufgrund der hohen Anzahl an Anträgen bat das Bezirksamt darum, von Nachfragen zur aktuellen Anzahl an Anträgen abzusehen. Derzeit würden aber täglich über 3.000 Briefe mit den Briefwahlunterlagen für die Wählerinnen und Wähler das Bezirkswahlamt verlassen.