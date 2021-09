Bombenentschärfung in Berlin-Rahnsdorf: Das ist der Sperrkreis

Bei Bauarbeiten wurde eine russische Fliegerbombe entdeckt. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Das ist der Sperrkreis.

Bombenfunde 100 Kilo schwere Fliegerbombe in Rahnsdorf wird entschärft

Berlin. Bei Bauarbeiten in Rahnsdorf ist am Mittwochnachmittag eine 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag vor Ort von den Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft werden. Im Sperrradius von 500 Metern müssen dort nach Polizeiangaben ab 8 Uhr alle Personen ihre Häuser verlassen.

#8tung

Bei Bauarbeiten in #Rahnsdorf wurde heute Nachmittag eine russische 100kg Fliegerbombe entdeckt.

Sie soll morgen vor Ort von den Spezialisten des #LKA entschärft werden.

Im Sperrradius von 500m werden dort ab 8 Uhr alle Personen evakuiert.

Wir informieren Sie hier.

^tsm pic.twitter.com/Me9LXOHnYL — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 15, 2021

Bombe in Berlin-Rahnsdorf entdeckt: Das ist der Sperrkreis

Foto: Polizei Berlin

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie aus einem Bild des Sperrkreises, das die Berliner Polizei am Mittwochabend bei Twitter veröffentlichte, wurde die Bombe am Grenzweg entdeckt. Der Sperrkreis reicht im Süden bis Schönhorst, im Norden wird der Sperrkreis begrenzt durch die Grundschule an den Püttbergen. Im Westen endet der Sperrkreis noch vor dem Stichkanal zur Müggelspree, im Osten vor dem Drosselweg.