Berlin. Bei Bauarbeiten in Rahnsdorf ist am Mittwochnachmittag eine 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag vor Ort von den Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft werden. Im Sperrradius von 500 Metern werden dort nach Polizeiangaben ab 8 Uhr alle Personen evakuiert.