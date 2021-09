Allende-Center in Berlin-Köpenick: Einsatz des Ordnungsamtes wegen nackter Brüste auf Kalender

In einer Filiale im Allende-Center in Köpenick wurden Kalender mit nackten Frauen zum Verkauf angeboten. Das sorgte für Kritik.

Berlin . Zum Verkauf stehende Kalender in einer McPaper-Filiale im Allende-Center in Köpenick haben für Aufregung gesorgt - denn auf dem Foto war eine Frau mit nackten Brüsten zu sehen. Wie die BZ und der Tagesspiegel berichten, ging wegen der Frauen-Kalender beim Bezirksamt Treptow-Köpenick eine Bürgerbeschwerde ein. Der Grund: Da die Kalender im Eingangsbereich der Filiale zum Verkauf angeboten werden, können auch Kinder die nackten Brüste sehen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten daraufhin einen Einsatz in der Filiale. Sie hätten darum gebeten, die Kalender mit den entblößten Frauen zu entfernen. Gegenüber der BZ bestätigte das Bezirksamt das Vorgehen des Ordnungsamtes auf Nachfrage: „Da trotz bestehender Nacktheit der abgebildeten Personen keine direkte Handhabe auf Grundlage des Jugendschutzgesetzes bestand, setzte der Mitarbeitende die im Laden anwesende Verkaufskraft über die Beschwerde in Kenntnis und empfahl die Kalender aus dem Eingangsbereich zu entfernen und möglicherweise an anderer Stelle aufzustellen.“

Laut Bezirksamt habe dieser Vorschlag jedoch keine Zustimmung gefunden. Die Kalender bekamen in der Filiale keinen neuen Platz, sondern wurden zensiert. Der Einzelhändler klebte die Brustwarzen der entblößten Frauen mit Papier einfach ab.

Plänterwald: Debatte nach Polizeieinsatz wegen nackter Brüsten auf Spielplatz

Zuletzt hatte im Juni ein Polizeieinsatz wegen einer am Oberkörper unbekleideten Frau auf dem Wasserspielplatz „Plansche“ im Plänterwald eine Diskussion ausgelöst. Die Besucherin hatte einen frauenfeindlichen Vorfall angeprangert, weil das Sicherheitspersonal sie aufgefordert hatte, sich am Oberkörper wieder anzuziehen. Frauen sollten sich mit nacktem Oberkörper dort aufhalten können, wo es für Männer auch erlaubt sei, forderte sie. Da die Frau der Aufforderung des Sicherheitspersonals nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt. Nach Gesprächen mit den Beamten verließ die Frau den Kinderspielplatz freiwillig.

Nach dem Vorfall erklärte das Bezirksamt, dass es Gespräche darüber gibt, ob man bei dem Spielplatz eine Freikörperzone erstellen oder die Besuchsregeln dort klarer definieren solle.

​