Friedrichshagen: Ab Donnerstag Müggelseedamm wieder frei

Weil die Straße abzusacken droht, war der Müggelseedamm in Friedrichshagen gesperrt. Ab Donnerstag ist alles wieder in Ordnung

Berlin. Die beidseitige Sperrung am Müggelseedamm in Friedrichshagen in Treptow-Köpenick wird zu Donnerstag wieder aufgehoben. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick der Berliner Morgenpost mit. Die Straße war seit Sonntagabend in beide Richtungen gesperrt. Grund war eine Wasserhavarie, die dazu führte, dass die Straße drohte abzusacken.

Laut Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) war zwischenzeitlich auch die Tramlinie 60 aufgrund des Schadens zwischen den Haltestellen Müggelseedamm/Bölschestraße und Altes Wasserwerk unterbrochen. Die Tram fuhr einen Umweg über den Fürstenwalder Damm, die Bölschestraße und den Müggelseedamm zurück zur Haeckelstraße. Ein Ersatzverkehr mit Taxen war zwischen S-Bahnhof Friedrichshagen und Altes Wasserwerk eingerichtet.

Ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe erklärte, Grund für die Absackung sei ein Schaden an einem Regenwasserhausanschlusskanal gewesen. Den Schaden habe man inzwischen aber repariert. Ab Donnerstag soll die Straße wieder befahrbar sein. Laut Bezirksamt soll der öffentliche Nahverkehr bereits früher freigegeben werden. Die Durchfahrt für die Tram werde am Mittwoch ab 16 Uhr sichergestellt, für den Nachtbus im Bereich dann am Donnerstag ab 0.30 Uhr.