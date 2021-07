Stadion An der Alten Försterei: Terminfreie Corona-Impfungen

Corona-Impfungen am Stadion Alte Försterei in Köpenick. Die vier größten deutschen Profiligen wollen Impfangebote vor Sportevents unterstützen

Am Stadion An der alten Försterei in Köpenick werden am kommenden Dienstag Corona-Impfungen durchgeführt

Berlin. Auf dem Parkplatz der Fanhaus-Baustelle am Stadion An der Alten Försterei in Köpenick führen mobile Impfteams am Dienstag, 3. August, Corona-Impfungen durch. Das teilte der 1. FC Union am Montag mit. Impfwillige ab 18 Jahren sollen von 10 Uhr bis 18 Uhr spontan vorbeikommen. Eine Anmeldung sei nicht notwendig. Geimpft würden die Impfstoffe von Johnson&Johnson und Moderna.

Das Angebot ist in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick und dem Berliner Senat entstanden. Seit Anfang April führt das Testzentrum Alte Försterei auf dem Parkplatz bereits Bürgertests durch.

Nach erfolgreichem Impftermin ein wöchentliches Angebot

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Infrastruktur des Testzentrums Alte Försterei nutzen können, um den Menschen unkompliziert ein Impfangebot unterbreiten zu können“, sagte Oliver Igel (SPD), Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick. Je mehr Menschen geimpft seien, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Verläufe das Gesundheitssystem nicht mehr an die Belastungsgrenze bringen. Igel kündigte an: „Wenn der erste Impftermin angenommen wird, werden wir ein wöchentliches Angebot schaffen.“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci dankte dem 1. FC Union Berlin und dem Bezirk Treptow-Köpenick. „Wieder ein gutes Beispiel für ein flexibles Impfangebot in Berlin, wieder ein gutes Beispiel für das Miteinander in Berlin im Kampf gegen Covid-19“ ,sagte sie. Es freue sie besonders, dass das Impfangebot auch an die Menschen herangetragen werde, die vor Ort das wöchentliche Angebot der Berliner Tafel in Anspruch nehmen.

Die 1. FC Union ist nicht der einzige Fußball-Verein, der niedrigschwellige Corona-Impfungen anbietet. Die vier größten deutschen Profiligen gaben am Dienstag bekannt, dass die Initiative Profisport Deutschland (IPD) Städte und Gemeinde bei der Umsetzung von Impfangeboten bei Sportveranstaltungen unterstützen will. Man wolle zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, um die Impfbereitschaft in Deutschland zu erhöhen.

Impfungen im Borussia-Dortmund-Stadion

107 Clubs der Deutschen Fußball Liga, der Basketball-Bundesliga, der ersten und zweiten Handball-Bundesliga sowie der Deutschen Eishockey Liga gehören der Initiative an. „Die Städte freuen sich über das starke Signal aus dem Profisport. Durch solche niedrigschwelligen Angebote können die Menschen direkt in ihrer Lebenswelt ein Impfangebot annehmen“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages.

„Diese Initiative sollte Vorbild sein für weitere Impfaktionen, etwa in Einkaufszentren oder vor Kinos. Pünktlich zum Saisonbeginn in den Ligen ist das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an den Sportereignissen groß, deshalb ist es vielversprechend, wenn die Clubs fürs Impfen werben und die Städte Impfungen vor Ort organisieren.“

Impfaktionen an den Stadions gab es vereinzelt bereits im Vorfeld. So konnten sich Fans und Interessierte am Donnerstag im Stadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund impfen lassen. Anschließend wurde ein Rundgang durch das Stadion angeboten.