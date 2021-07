Hochbeet-Krise im Kosmosviertel: Freiwillige gesucht

Berlin. Es könnte natürlich schlimmer sein, aber doch, die Hitzeperiode hat ihre Spuren in den Beeten hinterlassen. Daniel Fritz ist Mitarbeiter im Quartiersmanagement im Kosmosviertel in Treptow-Köpenick, das daran arbeitet, die Plattenbausiedlung im Südosten Berlins lebenswerter zu gestalten. Die drei Hochbeete an der Ladenzeile sind daher von großer Bedeutung, sagt er. „Und inzwischen haben sie gelitten, weil ihr engagiertester Pfleger das Ehrenamt nicht mehr übernimmt.“

Im Quartiersmanagement gibt es für die Pflege der Beete, die Anwohnende selbst bepflanzt haben, keine Kapazitäten. Eigentlich wäre die Angelegenheit Aufgabe des bezirklichen Straßen- und Grünflächenamts, dem die Beete auch gehören. Aber das kommt mit der Pflege kommunaler Grünanlagen ohnehin nicht hinterher.

Müll sammeln, Unkrauten beseitigen

Also hat sich vor Jahren bereits ein kleines Team an Freiwilligen gebildet, um die Pflege zu übernehmen. Zwei bis dreimal die Woche, manchmal auch mehrere Stunde am Stück, kamen die Hobby-Gärtner und -Gärtnerinnen und sorgten dafür, dass die Beete ordentlich aussahen. Sie sammelten Müll, beseitigten Unkraut, bewässerten die Blumen und Sträucher, pflanzten auch hin und wieder etwas Neues mit Unterstützung des Blumenladens gegenüber. Werkzeug und Gießwasser aus einem Hydranten bekamen sie vom Straßen- und Grünflächenamt gestellt.

Das Team gibt es immer noch — aber sein engagiertester Pfleger, der direkt um die Ecke wohnt, kann die Aufgabe nicht mehr übernehmen. Also startete das Quartiersmanagement auf Facebook einen Aufruf. „Es ist jeder willkommen, der sich mit einbringen möchte“, sagt Fritz der Berliner Morgenpost. Gießen müsste man die Beete zwei bis dreimal die Woche, die Pflege mit Säuberung der drei jeweils 15 Quadratmeter großen Anlagen würde dann auch mal zwei Stunden in Anspruch nehmen. Die Aufgaben könne sich das Team aufteilen. „Da finden wir schon eine Lösung“, so Fritz.

Wer also einen grünen Daumen hat, bestenfalls im Kosmosviertel wohnt und bereit wäre, die Grünanlagen dieser Stadt zu retten — der melde sich beim Quartiersmanagement Kosmosviertel, team@kosmosviertel.de oder 030/773 201 95.