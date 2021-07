Discounter in Köpenick: Zwölf Spatzennester im Bauschutt

An einer Netto-Filiale in Köpenick wurden offenbar zwölf Spatzennester zerstört

Berlin. Bauarbeiter haben an der Filiale eines Discounters in Köpenick offenbar mindestens zwölf Spatzennester illegal im Bauschutt entsorgt. Das meldete die Bürgerinitiative für Tierschutz „Aktion Fair Play“. Die Tierschützer stellten Strafanzeige beim Landeskriminalamt für Umweltdelikte und benachrichtigten das Köpenicker Naturschutzamt. Eine Kundin hatte die zerstörten Nester am Sonnabend entdeckt.

„Bei der Menge an Nestern gehen wir davon aus, dass auch Küken unter den Abrissteilen liegen“, schreibt „Aktion Fair Play“ auf Facebook. Die Eier aus den Nestern seien angebrütet gewesen und teilweise komplett zerstört. Laut Bundesnaturschutzgesetz gilt seit dem 1. März und bis zum 30. September offiziell die Nist- und Brutzeit von Vögeln. Bauarbeiten während dieser Zeit dürfen die Vögel nicht stören und ihre Nester nicht beschädigen. Der Spatz, der offiziell Haussperling heißt, brütet in der Regel bis Ende August.

Haussperling gehört zu den besonders geschützten Arten

Der Haussperling ist wie alle heimischen Vogelarten laut Bundesnaturschutzgesetz eine besonders geschützte Art. Weil sein Bestand in einigen Regionen und vor allem in Großstädten in letzter Zeit deutlich zurückging, wurde er auf die Vorwarnliste der Roten Liste gefährdeter Arten aufgenommen. Nach Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wildlebender Tiere der besonders geschützten Arten zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Darauf bezieht sich auch die Bürgerinitiative in ihrer Klage.

Wie der Naturschutzverbund (Nabu) Berlin auf seiner Website angibt, kann es zwar Ausnahmeregelungen bei Sanierungen geben. „Zum Zeitpunkt der Zerstörung müssen die Lebensstätten jedoch unbesetzt sein und sind im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.“

„Der Lebensraum der Vögel wird eh schon immer weiter durch den Menschen eingeschränkt und nun meinen Firmen auch noch geltende Gesetze umgehen zu können, weil sich der Bau sonst um ein paar Wochen verschoben hätte“, schreibt die Bürgerinitiative. „Wir hoffen, dass von den Behörden ein umgehender Baustopp verhangen und ein Strafverfahren gegen Bauherr und Unternehmer eingeleitet wird.“

Der Discounter gab auf Nachfrage an, lediglich Mieter in der Wendenschloßstraße zu sein. Die Bauarbeiten habe der Vermieter in Auftrag gegeben.