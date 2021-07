Der Fall Tomasz S.: Wenn Väter morden

Berlin. Es ist eine Tat, die fassungslos macht. Ein Vater nimmt seine dreijährige Tochter. Er trennt ihr mit mehreren Schnitten die Kehle durch. Zwischendurch greift er zum Handy und filmt das weinende und blutende Kind. Auf einem der Clips, so wurde es im Gerichtsprozess deutlich, hört man seine Stimme. „Es ist wegen Mama“, soll er gesagt haben. Dann schickt er die Videos an die Mutter, verlässt die Wohnung, geht zur Polizei. Ausländische Männer hätten ihn überfallen, soll er dort ausgesagt haben. Und mit ruhiger Stimme, ohne eine Spur von Verzweiflung: „Mein Kind ist tot.“

Der Fall Tomasz S. hat am Landgericht Berlin selbst erfahrene Ermittler und Anwälte schockiert. Der 32 Jahre alte Auto-Polierer aus Polen soll am 4. November 2020 in Plänterwald seine Tochter ermordet haben. Der Prozess läuft seit dem 6. Juni. Die Tat hat der Angeklagte zu Prozessbeginn gestanden. Und auch das Motiv: Rache an seiner Frau, die ihn verlassen wollte, weil er gewalttätig war und versuchte, ihr Leben zu kontrollieren. Die Ehefrau und Mutter des Kindes ist Nebenklägerin. Am heutigen Donnerstag werden am Landgericht Berlin die Plädoyers im Fall Tomasz S. verlesen. Es ist wahrscheinlich, dass auch das Urteil fällt.

Tomasz S. litt nicht unter einer psychischen Erkrankung

Was bringt einen Vater zu so einer unfassbaren Tat? Im Laufe des Prozess wird deutlich: Tomasz S. ist nicht vorbestraft. Eine psychische Erkrankung kann ihm nicht attestiert werden. Während und vor der Tat litt er unter keiner seelischen Störung, handelte nicht im Affekt und stand auch nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen. Auch andere seelische Beeinträchtigungen wie Persönlichkeitsstörungen schloss der psychiatrische Gutachter aus. Damit gilt S. als voll schuldfähig: Statt in eine Psychiatrie, kommt er wahrscheinlich lebenslang ins Gefängnis.

Diese Diagnose mag verwundern, weil die Tat so unbegreiflich erscheint. Aber die Psychiatrie-Professorin Isabella Heuser-Collier von der Berliner Charité warnt vor dem Impuls, in grausamen Taten eine psychische Störung sehen zu wollen. „Damit wird einer ganzen Gruppe an Patienten, die tatsächlich psychisch krank sind, Unrecht getan“, sagt sie. Nicht alles, was wir als abartig empfänden, als unverständlich und vielleicht sogar als die schlimmste Form einer moralischen Verwerfung“ sei krank. „Wir müssen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einfach böse sind, ohne krank zu sein“, sagt Heuser-Collier, die zur philosophisch-psychologischen Diskussion um das Böse im Menschen bereits Vorlesungen gehalten hat.

Wer zu so einer Tat fähig ist, hat Heuser-Collier zufolge in erster Linie zu wenig Empathie. Das Risiko für einen Empathieverlust steige, wenn Kinder im frühkindlichen Stadium Traumata erfahren. „15 bis 20 Prozent der Menschen, die als Kinder zum Beispiel sexuell missbraucht wurden oder Opfer von Gewalttaten wurden, entwickeln psychische Störungen oder werden selbst gewalttätig“, sagt die Psychiaterin.

Heuser-Collier kann über den Fall Tomasz S. nicht urteilen, weil sie den Angeklagten nicht untersucht hat. Wer seine Frau bestrafen wolle, weil sie ihn verlassen will, habe mit hoher Wahrscheinlichkeit ein narzisstisches Problem, sagt sie jedoch. Das sei aber noch nicht gleichzusetzen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Von einer psychischen Erkrankung oder einer Persönlichkeitsstörung sprechen Psychiater nämlich nur dann, wenn sich ein „dysfunktionales Verhaltensmuster“ durch das Leben eines Patienten oder einer Patientin zieht. Genau das konnte der Psychiater, der Tomasz S. mehrfach untersucht hat, nicht feststellen. Tatsächlich zeichnete Rolf Bayerl das Bild eines umgänglichen Gesprächspartners. Mit anderen Menschen kam Tomasz S. offenbar gut aus. Die Pathologie, also Krankhaftigkeit, habe vielmehr in der Beziehung zu seiner Frau gesteckt. „Von einer psychischen Erkrankung wäre zu sprechen, wenn sich sein Handeln in anderen Beziehung ähnlich wiederholt“, sagte Bayerl.

Angeklagter wollte seine Frau besitzen und kontrollieren

Es geht also um die Frage, ob ein Mensch im Laufe seines Lebens böse werden kann. Tomasz S., so formuliert es die Anklage, hat aus „grausamen, heimtückischen, niedrigen Beweggründen“ gehandelt. Er habe das Kind zu einem „Objekt, zu einem Spielball gemacht, um seine Frau abzustrafen“. Die 47-jährige Jolanta S. schilderte die Beziehung der beiden im Gerichtssaal unter Tränen. Für Tomasz S., der seine Jugend mit hartem Training im Radrennsport verbrachte, war sie die erste Liebe. Seine Karriere als Leistungssportler musste er wegen eines Beckenbruchs beenden. Jolanta sei zu seinem „Lebensmittelpunkt“ geworden, erklärte der Gutachter. „Er wollte ihre Person besitzen.“ Jeder Kontakt zu anderen habe auf ihn bedrohlich gewirkt. Die Gewalt bezeichnete er als rein „instrumentell“. Zweckgerichtet also, nicht aus Affekt – wie offenbar auch die Tat.

Tomasz S. habe sie über Jahre kontrolliert, immer wieder bedroht und geschlagen, erklärte Jolanta S. Den Kontakt zu ihren Töchtern aus erster Ehe, zu Freunden, ja sogar zur Arbeitswelt habe er ihr untersagt. Wenn sie nicht gehorchte, reagierte er mit Wutausbrüchen, stach mit einem Messer auf Möbelstücke ein. „Er hat mich versklavt“, sagte die 47-Jährige. „Ich hatte irgendwann Angst vor meinem eigenen Schatten.“ Kurz vor der Tat wollte sie ihn verlassen. Dass sie genau das in der Vergangenheit mehrfach versucht hatte, aber nie schaffte, ist nach Einschätzung des Gutachters Gift gewesen für den Angeklagten. Als er spürte, dass sie es diesmal ernst meinte, „wollte er sie bestrafen für einen Lebensverrat.“