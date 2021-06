Nackte Brust: Platzverweis für stillende Mutter an Plansche

Berlin. Eine stillende Mutter hat in Treptow-Köpenick einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vorfall habe sich am 21. Juni an der Kinderplansche im Plänterwald zugetragen, berichtet der Tagesspiegel Checkpoint. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie Polizeikräfte seien angerückt, hieß es weiter. Die Frau habe schließlich den Platz verlassen müssen.

„Ich lebe seit 2012 in Berlin und habe so etwas noch nie erlebt“, sagte die betroffene Mutter, Gabrielle Lebreton, dem Tagesspiegel. Die Polizei wolle sich noch am Mittwoch in der Angelegenheit äußern. Ob es eine Beschwerde über die stillende Mutter gab oder das Ordnungsamt von sich aus tätig wurde, ist bisher unklar.

Gabrielle Lebreton will den Vorfall nicht stillschweigend hinnehmen und hat bereits eine Protestveranstaltung organisiert. Ein Unterstützungstreffen unter dem Motto „Gleiche Brust für alle“ sei nur der Anfang gewesen. Der „frauenfeindliche Vorfall an der Plansche“ zeige die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern. Frauen solle es erlaubt sein, sich überall dort oben ohne zu zeigen, wo dies auch Männern möglich sei, so ihre Forderung.

