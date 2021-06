Berlin: Giftanschlag - 200 Jahre alte Eiche kurz vor dem Absterben

Bei einer Baumkontrolle wurde dieses Bohrloch an der Eiche in Berlin-Grünau festgestellt. Darin wurde eine bislang unbekannte Flüssigkeit gefüllt, die nach Lösungsmittel roch.

Berlin. In Berlin-Grünau ist eine 200 Jahre alte Eiche offenbar vorsätzlich beschädigt worden. Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Montag mitteilte, wurde bei Kontrollen ein Bohrloch im Stamm des Baumes festgestellt. In diesem Bohrloch befand sich eine bislang unbekannte Flüssigkeit, die nach Lösungsmittel roch. Das Bezirksamt zeigte den Fall an und bittet um Hinweise.

Der Absterbeprozess des Baumes schreite unaufhaltsam voran. "In Kürze wird durch einen drastischen Pflegeschnitt versucht, den Baum bei der Genesung gegen diesen Giftanschlag zu unterstützen. Ob dies zum Erfolg führt, ist derzeitig noch nicht absehbar", heißt es vom Bezirk weiter. Als Mahnmal werde die Eiche vorerst stehen bleiben.

Der Gesamtschaden liege bei etwa 20.000 Euro, wenn die erforderlichen Kosten für sechs Baumersatzpflanzungen entsprechend der Baumgröße eines solch großen Baumes mit eingerechnet werden.

Giftanschlag auf Linde in Berlin-Grünau: "Betroffen und fassungslos"

Die beschädigte Eiche steht in einer Parkanlage an der Regattastraße in Berlin-Grünau im Bezirk Treptow-Köpenick.

Foto: Bezirksamt Treptow-Köpenick

Die Eiche befindet sich in einer Parkanlage gegenüber der Regattastraße 151-158. Die Beschädigungen wurden laut Bezirksamt am 10. Juni bei Baumkontrollen festgestellt. Die Eiche ist etwa 20 Meter groß, hat einen Kronendurchmesser von rund 15 Metern und einen Stammumfang von über drei Metern.

"Mit ihrer imposanten Größe prägt sie nicht nur das Landschaftsbild, ist Nahrungs- und Lebensraum für heimische Tierarten, sondern leistet auch einen beachtlichen Anteil zum Klimaschutz und damit für die menschliche Gesundheit", so das Bezirksamt. Die vorsätzliche Schädigung bis hin zur Tötung mache "betroffen und fassungslos" zugleich.

Im August 2013 habe es an der Regattastraße einen ähnlichen Fall gegeben, schreibt das Bezirksamt. Dabei wurde eine etwa 100 Jahre alte Linde beschädigt. Sie sei durch eine Bohrung in den Wurzelstammbereich und Injektion einer toxischen Flüssigkeit abgetötet worden.

Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen werden in jeder Polizeidienststelle und im Straßen- und Grünflächenamt unter SGA-ZENTRAL@ba-tk.berlin.de entgegengenommen.