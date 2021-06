Hoffnung für das Strandbad Müggelsee

Berlin. Im Strandbad Müggelsee im Berliner Südosten sollen im Juni nach jahrelangen Verzögerungen die Sanierungsarbeiten beginnen. Das teilte der Bezirk Treptow-Köpenick mit. Die Anlage befindet sich schon lange in einem maroden Zustand. Bis 2024 soll der bogenförmige Gebäudekomplex denkmalgerecht saniert werden; Baustart ist laut Bezirksamt am 14. Juni.

Badegäste sollen das am Nordufer des Müggelsees liegenden Bad aber trotzdem nutzen können. Das Strandareal wird laut Bezirksamt während der Sanierung geöffnet bleibt. Allerdings werde die Besucherzahl in der Corona-Pandemie begrenzt. Ein Sicherheitsdienst soll kontrollieren, dass pro Tag nicht mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher kommen. Ein Termin muss den Angaben zufolge nicht gebucht werden, auch der Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis, eine Impfung oder Genesung entfällt. Strandbasar und Imbiss kommen während der Baumaßnahmen in Containeranlagen unter.

Sanierungspläne gibt es schon seit vielen Jahren

Das Strandbad hat eine Gesamtfläche von rund 21 Hektar und eine Uferlänge von 900 Metern. Der ursprüngliche Gebäudekomplex stammt aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. 1929 und 1930 wurde die Anlage dann nach den Plänen des Architekten Martin Wagner neu errichtet. Heute steht die Gesamtanlage unter Denkmalschutz. 2006 gaben die Berliner Bäder den Betrieb an den Bezirk ab. Die Bausubstanz stammt größtenteils noch aus den 1930er-Jahren, sie wurde kaum saniert. Die meisten Gebäude wurden mit der Zeit abgesperrt. Auch einen offiziellen Badebetrieb gab es schon länger nicht. Besucherinnen und Besucher konnten das Areal aber betreten und zahlten keinen Eintritt.

Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) erklärte, mit der Denkmalsanierung werde das ursprüngliche Strandbad zurückgeholt – und gleichzeitig für eine neue, moderne Nutzung ertüchtigt. Eingangsgebäude und Mehrzweckgebäude, sollen zeitversetzt saniert werden. Im Juli werde mit der Freilegung des historischen Gebäudes begonnen. Tragkonstruktionen müssten erneuert werden, einige bestehende Bauteile werden instandgesetzt. Auch einen Aufzug soll es künftig geben und die Außenanlagen werden neu gestaltet.

Wahrzeichen des Strandbads ist wohl die monumentale Freitreppe, über die man vom Eingangsgebäude kommend zum Strand gelangt. Die Ursprungstreppe verschwand, sie wurde in den 1970er-Jahren neu errichtet. Diese Neukonstruktion soll nun abgerissen werden. „Mit der denkmalgerechten Wiederherstellung wird auch die Freitreppe wieder in Lage, Dimension und Gestaltung wie zur Bauzeit hergestellt“, betonte Igel.

Finanziert wird die Sanierung mit 10,8 Millionen Euro, die das Abgeordnetenhaus im März 2020 bereitgestellt hat. Die Fördermittel stammen unter anderem aus dem Denkmalschutzprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.

Welche Nutzer in die Hallen des Strandbads einziehen, ist noch nicht geklärt. Fest steht aber, dass die Anlage ganzjährig genutzt werden soll. „Das Strandbad soll Strandbad bleiben“, sagte Igel. Sanitäranlagen, Umkleiden, einen Imbiss und Verkaufsstände wird es also weiterhin geben. Ob zusätzliche Restaurants oder gar Veranstaltungsräume hinzukommen, hängt von dem zukünftigen Betreibern ab, die das Bezirksamt erst später im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ermitteln will. „Die Räumlichkeiten werden multifunktional vorbereitet“, sagte Igel. Die technischen Voraussetzungen für eine Sauna sollen bleiben. Auch den kostenlosen Eintritt will der Bezirk beibehalten. „Die Badestelle ist mit ihrem kostenlosen Eintritt auch eine wichtige sozialpolitische Maßnahme, um Familien ihren Urlaub am „Müggelmeer“ zu ermöglichen“, so Igel.

Bezirksverordneter Uwe Doering (Linke), Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen, meinte: „Das, was vom Strandbad zuletzt noch übrig geblieben war, hatte für die Besucherinnen und Besucher immer noch eine hohe Attraktivität. Mit der Sanierung könnte daraus ein Juwel für den Bezirk entstehen.“

Die Sanierung des Strandbads Müggelsee war bereits seit Jahren geplant. Der Baubeginn wurde aber immer wieder verschoben. „Die Rettung des Denkmals Strandbad Müggelsee und die Sicherung der Funktion als Strandbad war eine planerische Herausforderung, die seine Zeit gedauert hat“, erklärte Igel. Zwischenzeitlich war auch der Verkauf an einen Investor im Gespräch, der auf dem Gelände eine „Wellnessoase“ errichten wollte. Später wurden die Pläne wieder verworfen. Eine Privatisierung des Strandbades sei für das Bezirksamt immer nur die zweite Option gewesen, erklärte Igel.

Der Bezirksbürgermeister erklärte, dass die Finanzierung so lange gedauert habe. So stellten sich von Bund und Land bereits bewilligte Mittel als ungenügend heraus, weil der Sanierungsaufwand höher war als erwartet. „Für die zusätzlichen Kosten musste ein erheblicher Aufwand betrieben werden, diese Mittel zu beschaffen“, sagte Igel.

In Tegel öffnet das Strandbad an diesem Donnerstag

Auch das Strandbad Tegel öffnet ab Donnerstag Gute Nachrichten gibt es auch aus Reinickendorf. Das Strandbad Tegel, das nunmehr seit fünf Jahren geschlossen war, soll am Donnerstag wieder eröffnen. Das teilte der neue Betreiber, der Verein Neue Nachbarschaft Moabit mit. Die Sanierungsarbeiten waren im Oktober begonnen worden. Zuletzt war angekündigt worden, das Strandbad am Pfingstwochenende zu eröffnen. „Dann kam uns die Einführung der Bundesnotbremse dazwischen“, sagte Udo Bockemühl, der die Bauarbeiten begleitet. Nun also die nächste Chance.

Badegäste müssen keinen Termin buchen, um das Strandbad zu besuchen, brauchen aber einen Nachweis über eine Corona-Impfung oder Genesung oder ein negatives Corona-Testergebnis. Für letzteres hat der Betreiber eine Teststation eingerichtet. „Wir schleusen also alle rasch rein“, sagte Bockemühl.