Stadträtin von Treptow-Köpenick tritt aus der CDU aus

Schulstadträtin Cornelia Flader besichtigt die Container in der Schule an der Wuhlheide in Schöneweide. Dort wird umgebaut.

Am Sonntagabend gab es einen Knall in der Berliner Bezirkspolitik. Nach 15 Jahren CDU-Mitgliedschaft verließ Cornelia Flader, die Stadträtin in Treptow-Köpenick für Weiterbildung, Schule und Sport die Partei. Es sei der "Abschluss eines langen Weges des Auseinanderlebens auf allen Ebenen", teilte sie in einer Mitteilung mit. Die Nominierung des CDU-Kanzlerkandidaten ohne Beteiligung der Basis habe "das Fass zum Überlaufen" gebracht.

Auch die Maskenaffäre, schlechte Listenplätze für Kandidaten aus dem Ostteil der Stadt und die "orientierungslose Pandemiepolitik" nannte sie als Gründe. Es gehe in der CDU "nur noch um die Sicherung der eigenen Machtansprüche". Flader kritisierte zudem eine "Intransparente Hinterzimmerpolitik", die sich durch Partei ziehe.

Weiter beklagte sie, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden Maik Penn gebe. Penn kandidiert bei den Wahlen für das Abgeordnetenhaus. Cornelia Flader will als parteilose Stadträtin bis zu den Wahlen im Amt bleiben.