CDU Berlin: Niels Korte verzichtet in Maskenaffäre auf Kandidatur

Berlin. Die Maskenaffäre der CDU hat auch im Berliner Landesverband Konsequenzen. Das Mitglied Niels Korte aus dem Bezirk Treptow-Köpenick verzichtet nach Parteiangaben auf eine Kandidatur für den Bundestag. Medienberichte hatten das frühere Abgeordnetenhausmitglied mit Geschäften mit Schutzmasken in Verbindung gebracht.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers erklärte am Montagabend: "Nach dem von ihm schlüssig und transparent dargelegten Abläufen hat er sich weder als Unternehmer noch als Mitglied der Partei Vorwürfe zu machen." Die Berichterstattung der letzten Tage habe gedroht, das Vertrauen in die Politik zu gefährden. Vor diesem Hintergrund handele Korte in Verantwortung für die Partei.

„Die Ankündigung von Niels Korte habe ich mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Er unternimmt diesen Schritt aus freien Stücken.“ Generalsekretär @BerlinGestalter zur Entscheidung von @korte_berlin nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. https://t.co/iVXNi0XmDP — CDU Berlin (@cduberlin) March 29, 2021

"Die CDU Berlin ist und bleibt geschlossen und entschlossen. Unser gemeinsames Ziel ist es, Berlin gut aus der Pandemie zu führen und nach fünf Jahren ideologisch getriebener Politik von Rot-Rot-Grün die großen Chancen unserer Stadt für alle Berlinerinnen und Berliner zu nutzen. Mit seiner Entscheidung stellt Niels Korte sich in den Dienst dieser Sache."